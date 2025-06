Ex-BBB Alane comenta ida do namorado aos EUA para ficar com a mãe, Preta Gil

Namorado de Alane, Francisco desembarcou nos EUA para acompanhar a mãe, Preta Gil, durante nova etapa de tratamento contra o câncer

Alane Dias não esconde o quanto está apaixonada! Em maio deste ano, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, assumiu publicamente o namoro com o cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil. Os dois se conheceram em meados de março, na época do Carnaval.

Na noite de quarta-feira, 4, Alane marcou presença no Prêmio da Música Brasileira 2025, no Rio de Janeiro, e falou brevemente sobre o companheiro. Francisco não pôde comparecer ao evento devido a sua ida para os Estados Unidos.

O artista desembarcou em Nova York na última semana para fazer companhia à mãe, que deve iniciar uma nova etapa do tratamento contra o câncer em Washington nos próximos dias. A ex-BBB, inclusive, comentou a respeito da viagem do amado.

" Estamos muito bem. O Fran agora está lá em Washington com a Preta. A gente se fala o tempo todo ", declarou Alane Dias. Discretos, o casal costuma compartilhar raríssimos registros juntos nas redes sociais.

Recentemente, os dois aproveitaram um fim de semana juntinhos em Búzios, no Rio. Em seu perfil oficial, a ex-BBB compartilhou algumas fotos de sua estadia no local paradisíaco, incluindo um clique em clima de romance junto com o filho de Preta Gil.

Na imagem, ela aparece no colo de Francisco Gil, enquanto os dois estão sentados em uma janela com vista de frente para o mar. O cantor ainda foi fotografado dando um beijo carinhoso na cabeça da amada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alane Dias (@alane)

Como Alane e Francisco Gil se conheceram?

O romance entre Alane Dias e Francisco Gil vai muito bem! Apesar de terem assumido oficialmente o namoro há pouco mais de um mês, rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram a circular nas redes sociais ainda em março, durante o Carnaval.

Em entrevista ao 'Gshow', a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre o amado. Alane e Francisco se conheceram no Rio de Janeiro logo após a bailarina, nascida em Belém, no Pará, se mudar para o local. " Ele é maravilhoso ", declarou a famosa.

Leia também: Filho de Preta Gil mostra a cantora sorridente em momento descontraído; veja