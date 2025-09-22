Ex-atriz mirim de Avenida Brasil desabafa sobre preconceito que sofreu por ter dois pais

Ágata de Avenida Brasil, Karol Lannes revelou que foi alvo de comentários maldosos na infância por possuir dois pais: 'Espetáculo'

A ex-atriz mirim Karol Lannes, conhecida por ter interpretado a personagem Ágata em ‘Avenida Brasil’ (2012), abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal. A artista, que iniciou sua carreira nas telinhas ainda criança e cresceu sob os holofotes, revelou que foi alvo de comentários maldosos após a mídia expor que ela era criada por um casal gay.

“Um dos grandes traumas que tenho [diz respeito a] quando descobriram que meus pais são gays, que foi na época de ‘Avenida Brasil’. Fizeram um grande espetáculo disso, porque ninguém sabia da minha família. [Saiu] até em Nova York. Não sei como descobriram que meus pais são gays, até porque nunca escondi. Mas ninguém conhecia a minha história“, declarou ela em entrevista ao ‘PodDelas’.

Em seguida, Karol Lannes contou que sua família acabou virando pauta após a ‘descoberta’. De acordo com a atriz, na época, um comunicador abordou os telespectadores nas ruas para pedir opiniões sobre sua criação.

“ Fui a primeira pessoa famosa, na mídia, a ter uma história assim, e um cara saiu na rua entrevistando pessoa por pessoa [para saber suas opiniões] “, relembrou a artista, contando que precisou de terapia para lidar com o trauma.

Por fim, a famosa revelou que também foi alvo de comentários maldosos após a mídia expor seus pais. “ ‘Isso não é de Deus’, ‘essa criança vai nascer desviada’. Eu tinha 12 anos [quando tudo aconteceu] “, concluiu a ex-atriz mirim.

Para quem não sabe, Karol Lannes foi criada pelo tio, Fábio Lopes, e pelo marido dele, João Paulo Afonso, após a morte de sua mãe, que deixou uma carta antes de partir pedindo para que o irmão assumisse sua guarda. No Dia dos Pais deste ano, celebrado em agosto, a artista publicou uma homenagem às figuras paternas de sua vida.

Karol Lannes revela uso de remédio para emagrecer

Recentemente, Karol Lannes usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. No vídeo, ela contou que decidiu recorrer a uma medicação para ajudar em seu processo de emagrecimento.

“Eu decidi emagrecer e pensei muito antes de vir falar isso aqui, mas achei melhor deixar isso muito claro com vocês, que ouçam da minha boca“, iniciou ela, explicando que foi orientada por seu médico a tomar uma medicação que chegou ao país há pouco tempo.

“Eu tô com acompanhamento, não tô fazendo nada da minha cabeça. Não estou fazendo isso só pela estética, eu venho de uma família com diversos problemas de saúde: hipertensão, problemas cardiovasculares e eu estou com gordura no fígado. Esse é o meu processo e cada caso é um caso“, detalhou a atriz.

Por fim, Karol Lannes contou que não pretende fazer antes e depois de seu corpo: “Eu amo o corpo que tenho hoje, acho que sou bonita para caramba, sempre tive uma autoestima boa. Não estou mudando por ódio. Venho de uma longa trajetória de personagens gordas e tive medo de emagrecer. Nenhuma mudança feita por ódio, dura. Se a gente quer mudar, que seja por amor“, concluiu.

