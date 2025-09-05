CARAS Brasil
Bem-estar e Saúde / Emagrecimento

Ex-atriz mirim de ‘Avenida Brasil’ desabafa sobre uso de remédio para emagrecer

Karol Lannes, atriz de ‘Avenida Brasil’, conta sobre dificuldades durante o processo de emagrecimento com o uso de remédios

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 16h52

Karol Lannes
Karol Lannes - Fotos: Rede Globo/Estevam Avellar e Reprodução/Instagram

Nesta semana, Karol Lannes, atriz que deu vida a personagem Ágata em Avenida Brasil, desabafou em suas redes sociais sobre seu processo de emagrecimento. A artista decidiu emagrecer para procurar uma melhor qualidade de vida e de saúde, mas para isso, ela recorreu ao uso de canetas emagrecedoras.

A famosa relatou sobre as suas dificuldades para se adaptar com o remédio, que alterou sua dieta. “Estou praticamente vivendo de whey protein. Estou na dose de cinco (remédio) e pretendo ficar um tempo sem. Depois que apliquei, fiquei dois dias só existindo. Cada corpo reage de um jeito e o meu ainda está se acostumando. Depois que tomo estou sentindo muito enjoo e disenteria, por isso é bom ter acompanhamento médico”, desabafou Karol.

Ela ainda acrescentou que, apesar da praticidade, o uso de remédios desse tipo vem acompanhado com uma série de efeitos colaterais. “Claro que a medicação ajuda muito, mas não é o caminho mais fácil. Para ser sincera, não é tranquilo ficar passando mal no nível que fiquei no começo. Isso mexe muito com sua cabeça, é bom ter um acompanhamento psiquiátrico”, disse ela em suas redes.

Até então, a atriz compartilhou com seus seguidores toda sua rotina de emagrecimento. Ela optou pela transparência e procurou divulgar os impactos negativos e positivos de sua experiência no processo, além de desabafar com seus seguidores sobre seus sentimentos. Desde então, Karol adotou hábitos saudáveis e não esconde o uso do remédio.

Karol Lannes decide fazer uso de remédios para emagrecer

No final de julho deste ano, a atriz Karol Lannes anunciou em suas redes sociais que iria iniciar seu processo de perda de peso. A famosa ressaltou que recorreu ao uso de remédios para auxiliar no tratamento. “Eu decidi emagrecer”, contou ela aos fãs.

Eu tô com acompanhamento, não tô fazendo nada da minha cabeça. Não estou fazendo isso só pela estética, eu venho de uma família com diversos problemas de saúde: hipertensão, problemas cardiovasculares e eu estou com gordura no fígado. Esse é o meu processo e cada caso é um caso”, afirmou a artista.

Eu amo o corpo que tenho hoje, acho que sou bonita para caramba, sempre tive uma autoestima boa. Não estou mudando por ódio. Venho de uma longa trajetória de personagens gordas e tive medo de emagrecer”, ressaltou Karol.

Leia também:Ex-atriz mirim da Globo comemora Dia dos Pais com os dois pais e seus maridos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Últimas notícias

