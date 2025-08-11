Ex-atriz mirim da Globo comemora Dia dos Pais com os dois pais e seus maridos

Lembra dela? Ex-atriz mirim de 'Avenida Brasil', da Globo, celebrou o Dia dos Pais com uma foto ao lado de seus dois pais e seus maridos

A atriz Karol Lannes, que ficou conhecida por interpretar ainda criança a personagem Agatha de Avenida Brasil, usou as redes sociais neste domingo, 10, para celebrar o Dia dos Pais. Na publicação, ela resgatou uma foto ao lado de seus dois pais e dos respectivos maridos.

Karol foi criada pelo tio, Fábio Lopes, e pelo marido dele, João Paulo Afonso, após a morte da mãe. Apesar de ter pai biológico e padrasto, ela considera todos figuras paternas importantes em sua vida.

"Já tem uns 3 anos que posto essa mesma foto, precisamos urgentemente de novas viu? Tem sido difícil reunir todos os meus pais , mas sempre que posso estou com cada um deles, lembrando do quanto eu sou grata por tanto amor, cuidado e amizade que nos rodeia, feliz dia dos pais, me perdoem por ter roubado todos os pais do mundo pra mim", escreveu ela na legenda da publicação.

Em recente publicação no Instagram, ela explicou um pouco de sua história familiar e explicou que considera ter “quatro pais”: seus dois pais e os maridos de cada um.

Desabafo de Karol Lannes sobre uso de remédio para emagrecer

Recentemente, Karol Lannes contou que decidiu recorrer a uma medicação para ajudar em seu processo de emagrecimento. "Eu decidi emagrecer e pensei muto antes de vir falar isso aqui, mas achei melhor deixar isso muito claro com vocês, que ouçam da minha boca", começou ela, que contou que foi orientada por seu médico a tomar uma medicação que acaba de chegar ao país.

"Eu tô com acompanhamento, não tô fazendo nada da minha cabeça. Não estou fazendo isso só pela estética, eu venho de uma família com diversos problemas de saúde: hipertensão, problemas cardiovasculares e eu estou com gordura no fígado. Esse é o meu processo e cada caso é um caso", detalhou ela.

Em seguida, ela contou que não pretende fazer antes e depois de seu corpo. "Eu amo o corpo que tenho hoje, acho que sou bonita para caramba, sempre tive uma autoestima boa. Não estou mudando por ódio. Venho de uma longa trajetória de personagens gordas e tive medo de emagrecer".

