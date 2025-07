Karol Lannes, a Ágata de Avenida Brasil, revela uso de remédio para emagrecer: 'Decidi'

A atriz Karol Lannes, que ficou conhecida como a Agatha de Avenida Brasil, contou que decidiu recorrer a uma medicação para emagrecer

A atriz Karol Lannes, que ficou conhecida por interpretar ainda criança a personagem Agatha de Avenida Brasil,usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para compartilhar um desabafo. No vídeo, ela contou que decidiu recorrer a uma medicação para ajudar em seu processo de emagrecimento.

"Eu decidi emagrecer e pensei muto antes de vir falar isso aqui, mas achei melhor deixar isso muito claro com vocês, que ouçam da minha boca", começou ela, que contou que foi orientada por seu médico a tomar uma medicação que acaba de chegar ao país.

"Eu tô com acompanhamento, não tô fazendo nada da minha cabeça. Não estou fazendo isso só pela estética, eu venho de uma família com diversos problemas de saúde: hipertensão, problemas cardiovasculares e eu estou com gordura no fígado. Esse é o meu processo e cada caso é um caso", detalhou ela.

Em seguida, ela contou que não pretende fazer antes e depois de seu corpo. "Eu amo o corpo que tenho hoje, acho que sou bonita para caramba, sempre tive uma autoestima boa. Não estou mudando por ódio. Venho de uma longa trajetória de personagens gordas e tive medo de emagrecer".

"Ainda tô entendendo, estou na minha primeira semana de medicação", continuou a artista, que disse que não tem pressa para mudar o corpo e que quer fazer um processo leve. "Nenhuma mudança feita por ódio, dura. Se a gente quer mudar, que seja por amor".

Carreira de Karol Lannes

Além de 'Avenida Brasil', onde deu vida a filha da vilã Carminha (Adriana Esteves), Karol também atuou em novelas como em 'Duas Caras' (2007), 'Ciranda de Pedra' (2008) e 'Tempos Modernos' (2010). Em 2013, ela fez uma participação no filme 'Minha Mãe É uma Peça', ao lado de Paulo Gustavo (1978-2021).

