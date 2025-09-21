Esposa de Faustão emociona ao falar do casamento da enteada: ‘Sejam felizes!’

Luciana Cardoso postou uma foto ao lado de Lara Silva e Julinho Casares e escreveu uma bela mensagem para os noivos nas redes sociais

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Faustão, usou as redes sociais neste domingo, 21, para falar sobre o casamento de sua enteada, Lara Silva, com Julinho Casares, que aconteceu neste sábado, 20.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado dos noivos após a cerimônia e escreveu uma bela mensagem. “Ontem foi dia de celebrar a união desse casal”, escreveu a mãe de Rodrigo e João Silva no começo da legenda.

Depois, Luciana falou sobre conhecer a cantora desde quando ela era criança e também exaltou a linda relação dela com os irmãos caçulas. “Lara, que convivo desde os 3 anos e que vi crescer e se tornar essa mulher cheia de virtudes e beleza em todos os sentidos. É lindo ver o amor e a união que João e Rodrigo tem com você. E tenho a certeza que será pra toda vida”, afirmou.

A esposa de Faustão também falou sobre o noivo. “E Julinho, o melhor presente que poderia ser pra toda nossa família. A amizade que ele tem com seus irmãos é emocionante. Pais sempre desejam que os filhos sejam sempre unidos e tenho certeza que Julinho veio pra somar ainda mais nessa dinâmica familiar. Sejam muito felizes! Que a alegria de ontem perdure por toda vida”, finalizou.

Luciana também falou sobre a oportunidade do marido de participar do casamento da filha dele com Magda Colares após ter passado por dois transplantes recentes. Na rede social criada para incentivar a doação de órgãos, o Instagram “Faustão do Meu Coração”, a mulher do comunicador postou o vídeo dele entrando com a filha no casamento. De cadeira de rodas, o famoso também foi acompanhado pelo filho caçula. “O que a generosidade do ato da doação pode proporcionar na vida de alguém. Obrigada a todos doadores e familiares que disseram sim pra que a vida continuasse”, disse a publicação da página criada pela esposa do ex-global.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)

O segundo vestido de Lara no casamento

A filha de Faustão, a cantora Lara Silva, teve dois vestidos em seu casamento neste sábado, 20. Após usar um modelo sem alça e com bastante volume na saia para selar união com o apresentador Julinho Casares, a herdeira do ex-global colocou um look mais confortável para se jogar na festa.

Na rede social dos noivos foi possível ver o segundo vestido da noiva ao repostarem registros feitos pelos amigos. A artista optou por uma peça com uma alça nos ombros, longa, mas sem volume para conseguir dançar com seus cerca de 400 convidados. Confira!

Leia também: Veja as fotos oficiais do casamento da filha de Faustão