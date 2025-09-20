Veja as fotos oficiais do casamento da filha de Faustão

A cantora Lara, filho do apresentador Faustão, se casou com Julinho Casares na tarde deste sábado (20) em uma cerimônia intimista

A cantora Lara, filha de Fausto Silva, se casou na tarde deste sábado, 20, com o apresentador Julinho Casares. A cerimônia intimista foi realizada na casa de sua família, em São Paulo.

Em seu perfil oficial, o noivo compartilhou alguns registros da cerimônia, incluindo a troca das alianças e um beijo apaixonado. Os dois também posaram sorridentes ao lado dos familiares e dos cachorrinhos de estimação. O filho de Julio Casares, presidente do São Paulo FC, é um ativista da causa animal,

Ao compartilhar as imagens, o marido de Lara agradeceu as mensagens de carinho que eles estão recebendo após a cerimônia. “Casamos!!!!! Obrigado a cada mensagem de carinho e amor!!”, escreveu Julinho na legenda da publicação.

Para o casamento, a noiva usou elegeu um modelo da estilista britânica Vivienne Westwood. “Em um dia tão especial é muito gostoso achar uma peça que te represente tão bem, que eu me sinta tão eu mesma usando”, contou a cantora à Vogue Noiva.

Ela ainda revelou para a revista que eles pretendem realizar uma festa para 200 convidados. “Vamos fazer uma cerimônia só para a família, nossos pais, irmãos, tios, tias, meu avô. Depois vamos fazer uma festinha para comemorar com nossos melhores amigos”, contou.

Confira:

Detalhes da cerimônia

Lara e Julinho se casaram em uma cerimônia intimista, com apenas 40 convidados. A cantora foi levada ao altar pelo pai, o ex-apresentador Faustão.

Sentado em uma cadeira de rodas, ele participou desse momento tão importante da vida de sua herdeira mais velha. A jovem é fruto do relacionamento dele com a artista plástica Magda Colares. O filho caçula, Rodrigo Silva, de sua união atual com Luciana Cardoso, foi quem empurrou a cadeira durante o trajeto.

João Silva, irmão de Lara, também participou da celebração. O apresentador foi um dos padrinhos. Para o evento, o jovem apostou em um terno claro e sua amada em um vestido amarelo estampado com alguns brilhos.

