Veja o vestido que a filha de Faustão usou para a festa de seu casamento

Após usar vestido volumoso para a cerimônia de seu casamento com Julinho Casares, filha de Faustão colocou modelo mais 'simples' para se jogar na festa

A filha de Faustão, a cantora Lara Silva, teve dois vestidos em seu casamento neste sábado, 20. Após usar um modelo sem alça e com bastante volume na saia para selar união com o apresentador Julinho Casares, a herdeira do ex-global colocou um look mais confortável para se jogar na festa.

Na rede social dos noivos foi possível ver o segundo vestido da noiva ao repostarem registros feitos pelos amigos. A artista optou por uma peça com uma alça nos ombros, longa, mas sem volume para conseguir dançar com seus cerca de 400 convidados.

É bom lembrar que o primeiro vestido de Lara Silva foi feito pela estilista britânica Vivienne Westwood. A cerimônia com o pai foi mais restita, com apenas 40 pessoas e ao ar livre, na mansão dele. A família tomou todos os cuidados para evitar colocar a saúde de Fausto Silva em risco, já que ele está se recuperando de dois transplantes recentes, um de rim e um de fígado. Nos últimos anos, ele ainda recebeu um coração e outro rim.

O momento em que o apresentador levou a primogênita até o altar foi emocionante e marcante. Afinal, há tempos que o público não via o famoso desde que ele havia passado por sua última internação. Com a ajuda do filho caçula, Rodrigo Silva, ele entregou a herdeira para o noivo.

O look da mãe da filha de Faustão

Para o casamento de Lara Silva, sua filha com Faustão, Magda Colares escolheu um vestido sofisticado e elegante. A artista plástica apareceu usando a peça rosa com flores bordadas e plumas neste sábado, 20, durante a cerimônia ocorrida na mansão de seu ex-marido.

Protegendo-se do sol, assim como outros convidados, a ex-mulher do apresentador surgiu bastante emocionada e segurando uma sombrinha nos vídeos publicados por João Silva na rede social. Nos registros, foi possível ver o momento em que Magda Colares viu a herdeira sendo recebida pelo noivo, Julinho Casares, no altar.

Quase chorando, a mãe da noiva admirou a chegada de sua herdeira usando um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood. Duranta o trajeto, a cantora foi acompanhada por Faustão, que foi de cadeira de rodas e com a ajuda do filho, Rodrigo Silva, de seu casamento atual com Luciana Cardoso, até o altar. Veja o look da mãe da noiva aqui!