Veja o vestido que a filha de Faustão usou para a festa de seu casamento

Após usar vestido volumoso para a cerimônia de seu casamento com Julinho Casares, filha de Faustão colocou modelo mais 'simples' para se jogar na festa

Por Nataly Paschoal
Filha de Faustão usa vestido sem volume para sua festa de casamento - Foto: @julinhocasares

A filha de Faustão, a cantora Lara Silva, teve dois vestidos em seu casamento neste sábado, 20. Após usar um modelo sem alça e com bastante volume na saia para selar união com o apresentador Julinho Casares, a herdeira do ex-global colocou um look mais confortável para se jogar na festa.

Na rede social dos noivos foi possível ver o segundo vestido da noiva ao repostarem registros feitos pelos amigos. A artista optou por uma peça com uma alça nos ombros, longa, mas sem volume para conseguir dançar com seus cerca de 400 convidados.

É bom lembrar que o primeiro vestido de Lara Silva foi feito pela estilista britânica Vivienne Westwood. A cerimônia com o pai foi mais restita, com apenas 40 pessoas e ao ar livre, na mansão dele. A família tomou todos os cuidados para evitar colocar a saúde de Fausto Silva em risco, já que ele está se recuperando de dois transplantes recentes, um de rim e um de fígado. Nos últimos anos, ele ainda recebeu um coração e outro rim.

O momento em que o apresentador levou a primogênita até o altar foi emocionante e marcante. Afinal, há tempos que o público não via o famoso desde que ele havia passado por sua última internação. Com a ajuda do filho caçula, Rodrigo Silva, ele entregou a herdeira para o noivo.

O look da mãe da filha de Faustão

Para o casamento de Lara Silva, sua filha com Faustão, Magda Colares escolheu um vestido sofisticado e elegante. A artista plástica apareceu usando a peça rosa com flores bordadas e plumas neste sábado, 20, durante a cerimônia ocorrida na mansão de seu ex-marido.

Protegendo-se do sol, assim como outros convidados, a ex-mulher do apresentador surgiu bastante emocionada e segurando uma sombrinha nos vídeos publicados por João Silva na rede social. Nos registros, foi possível ver o momento em que Magda Colares viu a herdeira sendo recebida pelo noivo, Julinho Casares, no altar.

Quase chorando, a mãe da noiva admirou a chegada de sua herdeira usando um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood. Duranta o trajeto, a cantora foi acompanhada por Faustão, que foi de cadeira de rodas e com a ajuda do filho, Rodrigo Silva, de seu casamento atual com Luciana Cardoso, até o altar. Veja o look da mãe da noiva aqui!

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

