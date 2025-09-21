Esposa de Faustão fala sobre o apresentador participar do casamento da filha dele

Após ver o marido passar por quatro transplantes, esposa de Faustão fala sobre a oportunidade do apresentador de participar do casamento da filha dele, Lara Silva

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, falou sobre a oportunidade que o marido teve de participar do casamento da filha dele com Magda Colares, a cantora Lara Silva. Neste sábado, 20, ele acompanhou a primogênita até o altar e emocionou ao surgir no momento tão especial após ter passado por dois transplantes recentes, um de fígado e um de rim.

Na rede social criada para incentivar a doação de órgãos, o Instagram “Faustão do Meu Coração”, a mulher do comunicador postou o vídeo dele entrando com a filha no casamento. De cadeira de rodas, o famoso foi acompanhado pelo filho caçula dele e de Luciana Cardoso, Rodrigo Silva.

“O que a generosidade do ato da doação pode proporcionar na vida de alguém. Obrigada a todos doadores e familiares que disseram sim pra que a vida continuasse”, disse a publicação da página criada pela esposa do ex-global.

É bom lembrar que antes dos dois transplantes recentes, realizados nos últimos meses, Faustão recebeu um coração em agosto de 2023 e um de rim em fevereiro de 2024. Os procedimento foram feitos no Brasil e seguiram os critérios do SUS, respeitando a lista de espera, que prioriza casos de gravidade clínica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Familia Fausto Silva (@faustaodomeucoracao)

A festa do casamento da filha de Faustão

Depois da cerimônia em casa, com apenas 40 convidados para preservar a saúde de Faustão, Lara Silva e Julinho Casares tiveram uma festa com algumas atrações. “Vamos fazer uma festinha para dançarmos com nossos melhores amigos, é pequena. Vai ter DJ, música e um trio de eletrofunk que estou muito animada”, revelou para o Gshow.

“As pessoas não sabem muito o que esperar, só estão indo comemorar com a gente, não vai ser um casamento tradicional. Vai ser uma cerimônia, almoço para família e uma festinha para nossos melhores amigos. Estou muito animada”, compartilhou para o site.

Já para a revista Vogue Noiva, a cantora contou que depois da cerimônia intimista, eles teriam uma festa para 400 convidados. Todos os cuidados foram tomados para preservar a saúde de Faustão, que continua se recuperando de transplantes realizados em agosto deste ano.