  Esposa de Amado Batista revela gesto romântico do cantor: 'Saibam escolher'
Atualidades / Amor

Esposa de Amado Batista revela gesto romântico do cantor: 'Saibam escolher'

Gentileza! A miss Calita Franciele elogiou um gesto carinhoso do marido, o cantor Amado Batista, durante um passeio noturno do casal

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 08h29

Calita Franciele e Amado Batista
Calita Franciele e Amado Batista - Foto: Reprodução / Instagram

A miss e influenciadora Calita Franciele, esposa de Amado Batista, dividiu com o público um gesto romântico do cantor. Em suas redes sociais, a moça contou que o artista foi bastante gentil ao ceder sua blusa para ela em uma noite fria durante um passeio do casal.

De acordo com Calita, ela acabou saindo de casa sem agasalho e o marido não pensou duas vezes em protegê-la do frio. A companheira do famoso ainda aproveitou para dar uma 'dica' às seguidoras sobre saber escolher bem a pessoa com quem vai se relacionar.

"A importância em saber escolher bem o marido de vocês… dica! Eu sou muito friorenta, e ele nem tanto! Mas ele me cedeu o blazer dele. Tá vendo? Por isso que eu falo, saibam escolher o boy de vocês! Se fosse um ‘boy’ que não se importa com a namorada, não cederia! Mas o meu gatinho me cedeu", declarou a miss, agradecendo o gesto carinhoso de Amado Batista.

Vale lembrar que Calita Franciele e Amado Batista estão juntos desde meados de junho de 2024, mas só assumiram publicamente o romance nas vésperas do Natal. O casal oficializou a união no civil e no religioso em março deste ano, com direito a uma cerimônia luxuosa em uma fazenda do cantor em Cocalinho, no Mato Grosso.

Calita Franciele e Amado Batista - Foto: Reprodução / Instagram
Calita Franciele e Amado Batista - Foto: Reprodução / Instagram

Amado Batista 'descarta' sonho da esposa

Ao que tudo indica, a família de Amado Batista não deve aumentar. Recentemente, o cantor, que oficializou a união com Calita Franciele em março deste ano, abriu o coração ao falar novamente sobre a decisão de não querer mais filhos. O artista já é pai de quatro herdeiros, frutos de antigas relações.

Em entrevista ao canal 'Rokast', Amado revelou que um dos sonhos de Calita é ser mãe. O famoso, no entanto, garantiu que a miss está ciente de que ele não deseja a chegada de mais um filho desde o início do namoro.

"Não planejo ter mais filhos Eu já tenho quatro filhos. Ela sonha em ter filhos. É injusto, talvez, mas se ela aceitou, casou e sabendo que eu não queria… Tenho certeza que esse não é um problema pra gente viver em paz", declarou Amado Batista.

Em abril deste ano, pouco menos de um mês após o casamento, o cantor falou abertamente sobre sua decisão de não querer mais herdeiros. "Não, não vem neném, não. Temos só nós dois para viver essa vida maravilhosa. Eu já sou pai de quatro. Nós vamos viver a vida juntos, namorar muito, né, amor?", disse ele ao 'TV Fama', na ocasião.

Amado Batista se pronuncia após rumores de crise no casamento: 'Que vergonha'

Calita Franciele e Amado Batista - Foto: Reprodução / Instagram
Calita Franciele e Amado Batista - Foto: Reprodução / Instagram
Calita Franciele e Amado Batista - Foto: Reprodução / Instagram
Calita Franciele e Amado Batista - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS.

Amado BatistaCalita Franciele

