Amado Batista se pronuncia após rumores de crise no casamento: 'Que vergonha'

O cantor Amado Batista usou as redes sociais para desmentir os rumores de traição e crise em seu casamento com a Miss Universe Mato Grosso, Calita Franciele. As especulações surgiram após o artista mencionar, durante um show em Aracaju (SE), sobre 'vida de solteiro' e 'se enganar no amor'. Juntos desde 2024, o cantor e a miss oficializaram a união em março deste ano.

"Seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estarem inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Tem nada com a gente, está tudo maravilhoso, vocês querem estragar tudo. Que isso. Vocês não têm notícia e ficam inventando notícia da gente para passar para as pessoas. Que vergonha. Ainda bem que nós não temos nenhum motivo e nem cara para trair um ao outro porque a gente se gosta, se ama, ela é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso de ninguém, principalmente de mim", ele iniciou.

Declarações durante show

Em seguida, esclareceu suas declarações sobre 'vida de solteiro' e 'se enganar no amor' feitas durante uma apresentação em Aracaju, Sergipe. "Como ela mesma disse: é um show. Em um show você precisa ter interação com o público, conversar, brincar. Faço isso há 50 anos, como ela disse a vocês. Não tem nada a ver, é brincadeira de show, não é o homem que está ali no palco falando aquelas coisas, é o artista, se divertindo com o público, cantando, e brincando porque cada música tem seu texto", garantiu.

E complementou: "Nunca viram meu show na vida? Na hora que verem alguma coisa que para vocês é notícia, vale a pena ter audiência, aí começam a falar esse tipo de coisa. Estou envergonhado de vocês, deviam ter vergonha do que estão tentando fazer. Vocês deviam pedir desculpas por estarem tentando estragar um casamento tão maravilhoso que é o da gente. Só tenho isso para dizer para vocês", finalizou. Na legenda, adicionou: "Estou triste e envergonhado com vocês falsos comunicadores! Por favor, ouçam com atenção!".

