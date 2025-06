Amado Batista 'descarta' sonho da esposa: 'Injusto, mas ela aceitou'

O cantor Amado Batista abriu o coração ao revelar um sonho da esposa e explicou que a miss sempre esteve ciente de sua decisão

Ao que tudo indica, a família de Amado Batista não deve aumentar. O cantor, que oficializou a união com Calita Franciele em março deste ano, abriu o coração ao falar novamente sobre a decisão de não querer mais filhos. O artista já é pai de quatro herdeiros, frutos de antigas relações.

Em entrevista ao canal 'Rokast', Amado revelou que um dos sonhos de Calita é ser mãe. O famoso, no entanto, garantiu que a miss está ciente de que ele não deseja a chegada de mais um filho desde o início do namoro.

" Não planejo ter mais filhos Eu já tenho quatro filhos. Ela sonha em ter filhos. É injusto, talvez, mas se ela aceitou, casou e sabendo que eu não queria… Tenho certeza que esse não é um problema pra gente viver em paz ", declarou Amado Batista.

Em abril deste ano, pouco menos de um mês após o casamento, o cantor falou abertamente sobre sua decisão de não querer mais herdeiros. "Não, não vem neném, não. Temos só nós dois para viver essa vida maravilhosa. Eu já sou pai de quatro. Nós vamos viver a vida juntos, namorar muito, né, amor?", disse ele ao 'TV Fama', na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Calita Franciele Miranda de Souza (@calitafransouza)

A diferença de idade de Amado Batista e a esposa

O cantor Amado Batista não esconde o quanto está feliz em sua atual fase de vida. Em março deste ano, o artista, de 74 anos, oficializou a união com Calita Franciele, de 22, em uma cerimônia luxuosa em sua fazenda, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso.

Desde que assumiram publicamente o romance, Amado e Calita recebem críticas relacionadas à diferença de idade entre o casal. O cantor, no entanto, garantiu que não dá ouvidos aos comentários maldosos.

Em entrevista à 'Quem', o famoso destacou que a diferença é minúscula perto do amor que um sente pelo outro. "De forma nenhuma atrapalha. No amor não existem regras. Existem pessoas novas maduras e pessoas mais velhas imaturas. Ela me conquistou pela sua humildade, caráter além de ser uma mulher muito bonita. Estamos felizes", declarou Amado Batista.

