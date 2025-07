Zé Felipe abre o jogo sobre a convivência com Virginia após a separação

O cantor Zé Felipe revela como é criar os filhos depois de se separar de Virginia Fonseca e fala das personalidades das filhas

O cantor Zé Felipe abriu o jogo sobre como é a convivência com a ex-mulher, a influencer Virginia Fonseca, após a separação. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ele comentou que os dois seguem com uma boa convivência em prol dos filhos e um tem acesso livre à casa do outro.

"Graças a Deus a Virginia é muito tranquila. A gente mora perto, quando estou em Goiânia qualquer hora eu vou buscar, qualquer hora ela vai e busca também. O importante é as crianças não sentirem nada disso, até porque elas não têm culpa de nada. Essa boa relação tem que ter sempre, o carinho fica, é família. Foram seis anos ali juntos. A única coisa que é para frente são os filhos. E graças a Deus meus filhos são muito tementes a Deus. A Virginia sempre respeita muito quando eu imponho limite nas crianças e eu também respeito muito quando ela impõe", disse ele sobre a criação dos filhos.

Por fim, o artista comentou sobre as diferenças nas personalidades das filhas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2 anos. "A Maria Alice é muito segura, pergunta muito, tem pergunta que a gente não consegue responder. Esses dias a gente estava nadando, aí eu tirei a camisa e ela perguntou: ‘Por que você pode nadar sem camisa e eu não?’. Até a gente explicar… Vai te deixando sem palavras! A Floflor só vai. A gente vê a parceria das duas, mas essa diferença de personalidade é incrível. Saíram do mesmo lugar e são tão diferentes. É coisa de Deus mesmo", afirmou.

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

Leia também: Virginia Fonseca revela detalhes da reforma em sua mansão