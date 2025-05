Em declaração apaixonada para o noivo, Maraisa confessa: 'Agradeço cada esforço'

Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para compartilhar uma declaração ao noivo, o empresário Fernando Mocó.

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 26, para compartilhar uma declaração ao noivo, o empresário Fernando Mocó. Na mensagem, ela agradeceu o esforço dele para estar sempre presente e o tempo que dedica ao relacionamento.

"Amor, você é muito importante na minha vida, sou profundamente feliz com toda a sua dedicação a nós dois… Valorizo cada momento que passamos juntos, agradeço por todo o tempo que você se dedica a mim, as noites sem dormir, preocupado quando eu estou na estrada", ela iniciou.

E completou: "O tempo que você espera do meu lado enquanto eu descanso, agradeço cada esforço rodando o Brasil e o mundo para estar ao meu lado, porque não existiria nada mais precioso para me entregar, do que seu tempo, e como Deus é perfeito em escrever a nossa história! Obrigada por todo tempo que você se dedica a nós. Te amo muito…"

O relacionamento de Maraisa e Fernando Mocó

Vale lembrar que os dois se conhecem desde a infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro de 2023, e o casamento estava marcado para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal pegou o público de surpresa ao anunciar o término. Eles reataram em março de 2025.

Recentemente, Maraisa revelou o motivo que a levou a terminar com o noivo. Em entrevista ao colunista Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou que estava em casa com uma dor crônica quando ele quis sair. Como não quis acompanhá-lo, o empresário acabou indo embora de helicóptero. A atitude fez a cantora perder a paciência e colocar um fim no relacionamento. Veja o que ela disse!

