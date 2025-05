Maraisa choca ao revelar motivo da separação: ‘Surtada'

Maraisa rompe o silêncio e revela qual foi o motivo de sua separação mais recente com Fernando Mocó, de quem está noiva

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu ao revelar qual foi o motivo de sua separação mais recente com Fernando Mocó. Em entrevista para o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou que os dois se separaram por causa de uma confusão de casal e ela decidiu se separar quando ele entrou no helicóptero e a deixou em casa doente.

Maraisa contou que estava com uma dor crônica em casa e ele queria sair. Porém, ela não queria ir. Então, ele entrou no helicóptero e foi embora. Ela perdeu a paciência e terminou o romance.

"A gente brigou, ele queria ir para um lugar, eu estava meio doente, ele entrou no helicóptero e foi embora”, disse ela. Então, Leo Dias perguntou: "E você terminou por isso?”. E ela confirmou: "Foi. Você não termina não? Você tem um namorado e ele entra no helicóptero. Você está doente e a pessoa entra no helicóptero e te deixa para trás? Essa foi a discussão. Ele não quis conversar comigo. Eu sou surtada também”, declarou.

Maraisa ainda completou: "Nós dois estávamos errados. Eu sou muito difícil, tenho dó do Fernando. Essa briga não teve discussão. Eu chutei o balde. Agora ele vai conversar comigo, porque ninguém conversou. Não teve nem briga, teve uma confusão, mas não teve a briga”.

Por fim, ela garantiu que os dois reataram o namoro. "Está tudo bem. Estamos em uma fase muito boa”, declarou.

Os dois se conhecem desde a infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro de 2023, e o casamento estava previsto para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal pegou o público de surpresa ao anunciar o término. Eles reataram em março de 2025.

