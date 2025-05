Maiara esbanja boa forma ao curtir dia de descanso em São Paulo

Que linda! Atualizando as redes sociais, a sertaneja Maiara exibiu a boa forma ao posar de biquíni em novas fotos; confira

Nesta quarta-feira, 15, a cantora Maiara arrancou suspiros dos seguidores ao publicar novos registros nas redes sociais. Dupla de Maraisa no sertanejo, a artista exibiu a boa forma enquanto aproveitava um dia de SPA em um hotel de luxo em São Paulo.

O emagrecimento de Maiara agitou as redes sociais nos últimos tempos, mas ela garantiu que está feliz com os resultados. “Quando eu estava gordinha, não prestava. Agora emagreci, estou com 45 quilos — graças a Deus bem alinhados — e o povo fica me arrumando um monte de doenças que não existem, que eu nem sei o nome. Eu estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita na minha vida e estou solteira”, afirmou ela em show recente em Teresina, no Piauí.

Entenda o processo de emagrecimento de Maiara

O processo de emagrecimento de Maiara não é de hoje. A sertaneja tem feito uma alimentação elaborada por profissionais da saúde e exercícios supervisionados por um personal trainer para manter seu quadro em dia. Ela, no entanto, já fez cirurgia bariátrica, colocou balão gástrico e realizou uma lipoaspiração para retirada de pele após luta contra a balança. A artista passou pelo efeito sanfona, termo usado para quando o paciente emagrece e engorda com facilidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Abrão, especialista em neuro emagrecimento explica que pessoas que decidem emagrecer, como a Maiara, devem saber que a mente é a principal aliada durante todo o período de dieta e boas práticas.

"A mente é o que define o sucesso do emagrecimento, mas não no sentido de 'força de vontade' ou 'pensamento positivo'. É sobre entender que, muitas vezes, a fome não está no estômago, mas nas nossas dores emocionais. Fome emocional é isso: a busca inconsciente de tapar buracos deixados por feridas que carregamos, muitas vezes desde a infância. Feridas de rejeição, abandono, medo de não ser suficiente. Quando essas feridas doem, a comida se torna um alívio rápido, uma anestesia para o que realmente precisa ser tratado", explica. Confira a entrevista completa!

