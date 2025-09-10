Eliezer revela se pretende ter mais filhos: 'Eu falei para Viih...'

Eliezer é pai de Lua e Ravi; em entrevista à CARAS TV, o ex-BBB abre a intimidade ao falar sobre paternidade e entrega se pretende ter mais filhos

"Eu tenho muito orgulho da família que tenho construído", é assim que Eliezer vê as transformações em sua vida com a paternidade. O ex-BBB é pai de Ravi e Lua, frutos do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube.

Em entrevista à CARAS TV, Eliezer fala sobre esta fase de sua vida e entrega se pretende ser pai novamente: "Se eu pudesse, eu queria ter [...] eu falei para Viih: 'Tem mais um quarto lá em casa, tem um quarto em casa agora", diz o ex-BBB aos risos. Apesar desta fala, ele relembra que já fez a cirurgia de vasectomia.

"Vai ser adoção, eu fiz a vasectomia. Ela [Viih Tube] colocou o DIU, mas não deu certo, nós tentamos outros métodos, porém o corpo dela não adaptou", afirma Eliezer. Ele ainda responde se já pensou em adotar um filho: "Já".

Transformado pela fé

No mês de novembro, o ex-BBB viveu um episódio desafiador quando o filho Ravi ficou internado em um hospital em São Paulo. Hoje, o pequeno está completamente recuperado e bem de saúde. Apesar dos momentos tensos, a experiência fortaleceu Eliezer e a companheira Viih Tube e fez com que eles se convertessem ao cristianismo.

"Nós estavamos super fragilizados e os médicos falavam que não sabiam o que fazer. Quando eles achavam que era uma coisa, davam o tratamento, e ele não respondia, descartavam. Essa era uma experiência quase que unânime dos médicos", disse. Por conta disso, Eliezer se apegou à fé.

"Eu falei: 'Já entendi Deus, eu nunca conversei com Você, eu acredito em Você, por favor, me fala o que quer'. E aconteceu que Ele se revelou para mim, nunca tinha vivido uma experiência dessas. Não sabia o que era Deus se revelar para mim. Na noite que eu vivi isso, eu não acreditava", revela.

Como é a relação deles?

O ex-BBB revela como é a relação entre os filhos Lua e Ravi e aponta que a filha mais velha é muito companheira do irmão caçula. "Ela é super protetora e cuidadosa com o irmão. Ela abraça. Acho que a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida toda é o que estou vivenciando hoje na minha casa. É ver o amor entre os irmãos acontecendo. Ela chega, abraça, pergunta dele", finaliza o ex-BBB Eliezer.

