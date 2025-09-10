CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Eliezer revela se pretende ter mais filhos: 'Eu falei para Viih...'
Atualidades / QUEM SABE?

Eliezer revela se pretende ter mais filhos: 'Eu falei para Viih...'

Eliezer é pai de Lua e Ravi; em entrevista à CARAS TV, o ex-BBB abre a intimidade ao falar sobre paternidade e entrega se pretende ter mais filhos

Felipe França e Pietra Mesquita
por Felipe França e Pietra Mesquita
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 18h49

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Eliezer confessa estar transformado pela paternidade - Foto: Reprodução/CARAS TV
Eliezer confessa estar transformado pela paternidade - Foto: Reprodução/CARAS TV

"Eu tenho muito orgulho da família que tenho construído", é assim que Eliezer vê as transformações em sua vida com a paternidade. O ex-BBB é pai de Ravi e Lua, frutos do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube.

Em entrevista à CARAS TV, Eliezer fala sobre esta fase de sua vida e entrega se pretende ser pai novamente: "Se eu pudesse, eu queria ter [...] eu falei para Viih: 'Tem mais um quarto lá em casa, tem um quarto em casa agora", diz o ex-BBB aos risos. Apesar desta fala, ele relembra que já fez a cirurgia de vasectomia

"Vai ser adoção, eu fiz a vasectomia. Ela [Viih Tube] colocou o DIU, mas não deu certo, nós tentamos outros métodos, porém o corpo dela não adaptou", afirma Eliezer. Ele ainda responde se já pensou em adotar um filho: "Já". 

Transformado pela fé

No mês de novembro, o ex-BBB  viveu um episódio desafiador quando o filho Ravi ficou internado em um hospital em São Paulo. Hoje, o pequeno está completamente recuperado e bem de saúde. Apesar dos momentos tensos, a experiência fortaleceu Eliezer e a companheira Viih Tube e fez com que eles se convertessem ao cristianismo. 

"Nós estavamos super fragilizados e os médicos falavam que não sabiam o que fazer. Quando eles achavam que era uma coisa, davam o tratamento, e ele não respondia, descartavam. Essa era uma experiência quase que unânime dos médicos", disse. Por conta disso, Eliezer se apegou à fé. 

"Eu falei: 'Já entendi Deus, eu nunca conversei com Você, eu acredito em Você, por favor, me fala o que  quer'. E aconteceu que Ele se revelou para mim, nunca tinha vivido uma experiência dessas. Não sabia o que era Deus se revelar para mim. Na noite que eu vivi isso, eu não acreditava", revela.

Como é a relação deles?

O ex-BBB revela como é a relação entre os filhos Lua e Ravi e aponta que a filha mais velha é muito companheira do irmão caçula. "Ela é super protetora e cuidadosa com o irmão. Ela abraça. Acho que a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida toda é o que estou vivenciando hoje na minha casa. É ver o amor entre os irmãos acontecendo. Ela chega, abraça, pergunta dele", finaliza ex-BBB Eliezer. 

Leia também: Eliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'

CONFIRA NA ÍNTEGRA À ENTREVISTA COMPLETA DO INFLUENCIADOR DIGITAL E EX-BBB ELIEZER À CARAS TV: 

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DO EX-BBB ELIEZER À CARAS TV NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França e Pietra Mesquita

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

filhospaternidadeViih TubeEliezer
Eliezer Eliezer  Viih Tube Viih Tube   

Leia também

Viagem

Marcos Pigossi - Foto: Reprodução / Instagram

Marco Pigossi faz rara aparição com o marido em novas fotos

Morte trágica

Charlie Kirk - Foto: Getty Images

Quem era Charlie Kirk? Apoiador de Trump morreu em tiroteio nos EUA

Redes sociais

Lucas Guedez - Foto: Webert Belício / AgNews

Lucas Guedez curte comentário sobre postura de Zé Felipe

Mudanças

Yudi Tamashiro - Foto: Reprodução/Instagram

Yudi Tamashiro fala sobre novas mudanças na carreira

VIP

Conor Kennedy e Giulia Be - Foto: Reprodução / Instagram

Giulia Be comenta convite para Lula e Trump no casamento com Conor Kennedy

Noivado?

Ian Bortolanza e Anitta - Foto: Reprodução / Instagram

Anitta é apresentada para família do namorado em Florianópolis

Últimas notícias

Marcos PigossiMarco Pigossi faz rara aparição com o marido em novas fotos
Zé FelipeLoira ou morena? Zé Felipe revela seu tipo de mulher ideal
Clássicos dos anos 2000 retornam aos cinemas2 sucessos dos anos 2000 que retornam às telonas e tudo o que você precisa saber
Fábio Assunção e João AssunçãoQual é a profissão do filho de Fábio Assunção? Ele acaba de se formar na faculdade
Aniversário de Davi MaliziaDavi Malizia comemora aniversário nos Estúdios Globo com amigos de elenco
Taís AraújoTaís Araújo reage a memes sobre sotaque carioca de Raquel em Vale Tudo
Eliezer confessa estar transformado pela paternidadeEliezer revela se pretende ter mais filhos: 'Eu falei para Viih...'
Personagem de Belize Pombal surtou na novela Vale TudoPsicóloga explica surto de Consuelo ao descobrir namoro do filho com ex-amiga em Vale Tudo: 'Culpa'
Charlie KirkQuem era Charlie Kirk? Apoiador de Trump morreu em tiroteio nos EUA
Luis LobiancoAtor de Vale Tudo revela decepção com o remake da novela
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade