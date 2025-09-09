Eliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'

Em entrevista à CARAS TV, o ex-BBB Eliezer relembra a internação do filho caçula e revela experiência de fé envolvendo Deus
No mês de novembro, o ex-BBB Eliezer viveu um episódio desafiador quando o filho Ravi ficou internado em um hospital em São Paulo. Hoje, o pequeno está completamente recuperado e bem de saúde. Apesar dos momentos tensos, a experiência fortaleceu ele e a companheira Viih Tube e fez com que eles se convertessem ao cristianismo.
Em entrevista à CARAS TV, Eliezer relembra o episódio com o filho e revela uma experiência de fé envolvendo Deus: "Nunca tinha vivido uma experiência dessas". Segundo o ex-BBB, foi quando Ravi ficou internado que ele teve este encontro.
"Nós estavamos super fragilizados e os médicos falavam que não sabiam o que fazer. Quando eles achavam que era uma coisa, davam o tratamento, e ele não respondia, descartavam. Essa era uma experiência quase que unânime dos médicos", disse. Por conta disso, Eliezer procurou sua fé.
"Eu falei: 'Já entendi Deus, eu nunca conversei com Você, eu acredito em Você, por favor, me fala o que quer'. E aconteceu que Ele se revelou para mim, nunca tinha vivido uma experiência dessas. Não sabia o que era Deus se revelar para mim. Na noite que eu vivi isso, eu não acreditava", revela.
Ele é pai dos pequenos Ravi e Lua, frutos do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube. Eliezer revela como é a relação entre os irmãos e aponta que a filha mais velha é muito companheira do irmão caçula.
"Ela é super protetora e cuidadosa com o irmão. Ela abraça. Acho que a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida toda é o que estou vivenciando hoje na minha casa. É ver o amor entre os irmãos acontecendo. Ela chega, abraça, pergunta dele", declara.
Hoje, o pequeno Ravi está completamente recuperado e bem de saúde. Eliezer relembra este período e revela como foi a reação de Viih Tube. "Ela é muito forte, a Viih é uma rocha! Ela só foi desmoronar depois de 20 dias, eu acho, quando estávamos em casa com o Ravi seguro, bem e melhorando". diz.
"Na hora, ela estava firme, forte, ia junto com o médico, ela não chorava, não era frágil, parecia um leão. Foi uma surpresa para mim, ela é baixinha, novinha, mas foi bonito ver a Viih saindo deste papel de menina para uma grande mulher, uma grande mãe. Até me emociono falando disso", finaliza o ex-BBB Eliezer.
Leia também: 'A coisa mais bonita é o que estou vivenciando hoje na minha casa', declara Eliezer
CONFIRA NA ÍNTEGRA À ENTREVISTA COMPLETA DO INFLUENCIADOR DIGITAL E EX-BBB ELIEZER À CARAS TV:
Ver essa foto no Instagram
|Esposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
|Virginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
|Anna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
|Paulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
|Angela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
|Médica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'
|Eliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'
|Ary Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim
|Renato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias
|Veja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani