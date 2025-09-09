Eliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'

Em entrevista à CARAS TV, o ex-BBB Eliezer relembra a internação do filho caçula e revela experiência de fé envolvendo Deus

No mês de novembro, o ex-BBB Eliezer viveu um episódio desafiador quando o filho Ravi ficou internado em um hospital em São Paulo. Hoje, o pequeno está completamente recuperado e bem de saúde. Apesar dos momentos tensos, a experiência fortaleceu ele e a companheira Viih Tube e fez com que eles se convertessem ao cristianismo.

Em entrevista à CARAS TV, Eliezer relembra o episódio com o filho e revela uma experiência de fé envolvendo Deus: "Nunca tinha vivido uma experiência dessas". Segundo o ex-BBB, foi quando Ravi ficou internado que ele teve este encontro.

"Nós estavamos super fragilizados e os médicos falavam que não sabiam o que fazer. Quando eles achavam que era uma coisa, davam o tratamento, e ele não respondia, descartavam. Essa era uma experiência quase que unânime dos médicos", disse. Por conta disso, Eliezer procurou sua fé.

"Eu falei: 'Já entendi Deus, eu nunca conversei com Você, eu acredito em Você, por favor, me fala o que quer'. E aconteceu que Ele se revelou para mim, nunca tinha vivido uma experiência dessas. Não sabia o que era Deus se revelar para mim. Na noite que eu vivi isso, eu não acreditava", revela.

Como é a relação deles?

Ele é pai dos pequenos Ravi e Lua, frutos do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube. Eliezer revela como é a relação entre os irmãos e aponta que a filha mais velha é muito companheira do irmão caçula.

"Ela é super protetora e cuidadosa com o irmão. Ela abraça. Acho que a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida toda é o que estou vivenciando hoje na minha casa. É ver o amor entre os irmãos acontecendo. Ela chega, abraça, pergunta dele", declara.

'Ela é uma rocha!'

Hoje, o pequeno Ravi está completamente recuperado e bem de saúde . Eliezer relembra este período e revela como foi a reação de Viih Tube. "Ela é muito forte, a Viih é uma rocha! Ela só foi desmoronar depois de 20 dias, eu acho, quando estávamos em casa com o Ravi seguro, bem e melhorando". diz.

"Na hora, ela estava firme, forte, ia junto com o médico, ela não chorava, não era frágil, parecia um leão. Foi uma surpresa para mim, ela é baixinha, novinha, mas foi bonito ver a Viih saindo deste papel de menina para uma grande mulher, uma grande mãe. Até me emociono falando disso", finaliza o ex-BBB Eliezer.

Leia também: 'A coisa mais bonita é o que estou vivenciando hoje na minha casa', declara Eliezer

CONFIRA NA ÍNTEGRA À ENTREVISTA COMPLETA DO INFLUENCIADOR DIGITAL E EX-BBB ELIEZER À CARAS TV:

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DO EX-BBB ELIEZER À CARAS TV NAS REDES SOCIAIS: