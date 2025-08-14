Viih Tube explica motivo de Eliezer ter feito vasectomia: 'Não está...'

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo sobre os planos de aumentar sua família com o influenciador Eliezer. Veja!

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo sobre os planos de aumentar sua família com o influenciador Eliezer. Durante uma interação com os seguidores nesta quarta-feira, 13, ela contou que não pretende ter mais filhos e revelou que o parceiro realizou a vasectomia. Os ex-BBBs são pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses.

"Vocês pretendem ter mais filhos?", quis saber a pessoa. "Não. Antes, a gente até queria ter três, mas depois que eu vi a rotina, os cuidados com dois dentro de casa, não deu vontade de ter um terceiro. Eu ficava em dúvida se eu queria engravidar de novo, se eu queria adotar, mas não quero ter um terceiro. Pode ser que eu mude de ideia daqui a muitos anos, pode, mas pode ser que não. Eu apostaria no não. O Eli acha que ainda vou mudar de ideia. Mas eu realmente acho que não", contou a ex-BBB.

Motivo da vasectomia

E explicou por que o marido fez a vasectomia. "Inclusive, ele fez vasectomia, já fez. Porque o DIU não está funcionando pra mim. Mesmo com a vasectomia, temos alguns métodos, caso a gente queira engravidar, que a gente já se precaveu, se preveniu. Mas eu realmente acho que a gente não vai querer mais. Ainda estou de DIU, mas logo eu vou tirar. Porque realmente, pra mim, gente, tô menstruando muito. Às vezes vem uma cólica absurda, esquisita, não dá", revelou a influenciadora.

Viih Tube já comentou sobre a possibilidade de Eliezer fazer vasectomia

Em janeiro, após revelar que adotou o DIU (dispositivo intrauterino), Viih Tube contou ter sido questionada sobre o motivo de o marido não ter feito vasectomia e explicou por que o casal decidiu descartar essa possibilidade.

Nos stories de seu Instagram, ela explicou: "Porque não sabemos se um dia vamos querer mais filhos, e a vasectomia não é tão simples e fácil de reverter como falam. É bem mais invasivo do que eu colocar o DIU! E foi em comum acordo todas nossas decisões", disse ela.

