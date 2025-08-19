CARAS Brasil
  Atualidades
  2. Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'
Atualidades / Homenagem

Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'

A atriz Deborah Evelyn abriu o coração ao falar sobre a saudade que sente do marido, falecido há dois anos em decorrência de um câncer

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 10h29

Deborah Evelyn e Detlev Schneider
Deborah Evelyn e Detlev Schneider - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Deborah Evelyn emocionou o público na manhã desta terça-feira, 19, ao compartilhar em suas redes sociais uma homenagem ao marido, o alemão Detlev Schneider. O companheiro da artista faleceu há dois anos, vítima de um câncer.

Em seu perfil oficial, Deborah publicou um vídeo com diversas fotos especiais do casal, e ressaltou, em alemão, o quanto sente falta do amado. "A falta que você me faz. Meu querido, meu grande amor, sinto sua falta! Preciso de você e te quero porque te amo mais do que tudo", escreveu a atriz na legenda.

Comovidos com a homenagem de Deborah Evelyn, diversos internautas e amigos deixaram mensagens carinhosas para a famosa nos comentários, desejando força para que ela consiga seguir em frente. "Amor mais lindo esse de vocês", declarou a atriz Claudia Abreu.

"Que Deus e essas lindas lembranças confortem seu coração", disse uma seguidora. "Força e muita Luz pra você", comentou outra. "O amor de vocês é eterno!", falou uma terceira. "Encontro de almas esses dois", escreveu mais uma.

Deborah Evelyn e Detlev Schneider viveram juntos por cerca de 10 anos e possuíam uma relação discreta e à distância, uma vez que o arquiteto morava em Nuremberg, na Alemanha. O casal oficializou a união em 2014 com a presença de Luiza Carvalho, filha da atriz, fruto de seu antigo casamento com o diretor de TV Denis Carvalho.

Confira a homenagem de Deborah Evelyn ao marido:

Deborah Evelyn fala sobre maturidade

Sempre em movimento, com 40 anos de carreira recém completados, a atriz Deborah Evelyn quer se manter dessa forma: curiosa e empolgada com cada novo desafio em sua trajetória. Mesmo com esse desejo, a artista avalia que o cenário audiovisual ainda é bastante etarista.

Em entrevista recente à Revista CARAS, ela fala sobre maturidade e declara: "A pessoa mais velha é quase que descartada"; leia a conversa completa com Deborah Evelyn!

Leia também: Deborah Evelyn ganha homenagem especial da tia, Renata Sorrah

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

