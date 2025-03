Deborah Evelyn ganha homenagem especial da tia, Renata Sorrah

Aniversariante do dia, a atriz Deborah Evelyn ganhou uma declaração da também atriz Renata Sorrah, que é sua tia e madrinha

Dia de festa na casa de Deborah Evelyn! A atriz, que completa 59 anos de vida nesta quarta-feira, 12, foi surpreendida com uma homenagem especial de aniversário de sua tia e madrinha, a também atriz Renata Sorrah.

Em celebração a data, a veterana publicou em suas redes sociais uma foto da aniversariante bastante sorridente e ressaltou o quanto a ama. "Viva Deborah! Hoje é dia da minha afilhada, minha sobrinha, minha amiga, dessa atriz incrível. Feliz aniversário", declarou Renata Sorrah na legenda da imagem.

Para quem não sabe, Deborah Evelyn é filha do economista Haroldo Bruce Evelyn com a socióloga Suzana Sochaczewski Evelyn, irmã mais nova de Renata. As duas atrizes, inclusive, já atuaram como mãe e filha na novela 'A Regra do Jogo', exibida em 2015 na TV Globo.

Além disso, as artistas também trabalharam juntas em 'Páginas da Vida' (2006) e 'Um Anjo Caiu do Céu' (2001), ambos folhetins também da Globo. O último trabalho de Deborah Evelyn no horário nobre da emissora foi em 'A Dona do Pedaço' (2019). No Globoplay, ela atuou na segunda temporada de 'Verdades Secretas'.

Já Renata foi vista pela última vez nas telinhas em 2023, quando esteve no elenco de 'Vai na Fé', e em 'Rio Connection', do Globoplay.

Renata Sorrah parabeniza Deborah Evelyn - Reprodução/Instagram

Deborah Evelyn fala sobre maturidade

Sempre em movimento, com 40 anos de carreira recém completados, a atriz Deborah Evelyn quer se manter dessa forma: curiosa e empolgada com cada novo desafio em sua trajetória. Mesmo com esse desejo, a artista avalia que o cenário audiovisual ainda é bastante etarista.

Em entrevista recente à Revista CARAS, ela fala sobre maturidade e declara: "A pessoa mais velha é quase que descartada"; leia a conversa completa com Deborah Evelyn!

Leia também: Renata Sorrah completa 78 anos; atriz inseriu arte na família e tem sobrinha famosa