De maiô degradê, Vera Fischer posa na piscina e brinca: 'Sereia'

A atriz Vera Fischer usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar registros na piscina. Retomando as aulas de hidroginástica após um período afastada das atividades físicas, ela apareceu fazendo exercícios com pesos na piscina aquecida de uma academia da Zona Sul do Rio, acompanhada por sua fisioterapeuta.
Para fazer a aula, ela escolheu um maiô degradê. Na legenda, ela escreveu: "Depois de tantas viagens com a peça, meu corpo estava precisando muito de exercícios dentro de uma piscina aquecida. Minha fisioterapeuta cuida de mim com serenidade , mas exige energia e disciplina. Bora lá!!!!" E brincou: "Uma beijoca da sua sereia Vera"
Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Adoro ver minha Veroca se cuidando!", disse uma. "Cuidando-se para arrasar no trabalho. Cheiro, minha linda e amada Vera!!!!", escreveu outra. "Agora sim! Estou feliz por você estar cuidando da saúde, isso mesmo, quando voltar ao trabalho estará em forma novamente. Um beijo, minha Amadinha do meu coração, que Deus te abençoe sempre", falou uma terceira pessoa.
Em recente participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', Vera Fischer abriu o jogo sobre a vida amorosa e revelou que, atualmente, prefere flertar. O assunto foi abordado por ela logo após uma fã da plateia perguntar se a atriz ainda "gosta de namorar bastante". Em tom bem-humorado, a famosa contou que gosta de paquerar e explicou por que 'foge' de relações sérias.
"Namorar implica em você ter que ver a pessoa toda hora. A pessoa pode te procurar toda hora. Você tem que, talvez, dormir com a pessoa porque não fica sem. Então tem muitos compromissos. Eu já estou acostumadinha comigo mesma", declarou a artista.
"Então, fica bonito flertar, paquerar, jogar uns olhares. Mas quando [alguém] chega perto, eu já dou uma fugidinha. Mas também já namorei muito", completou Vera Fischer, deixando no ar seu real status amoroso.
Vale lembrar que a atriz é bastante discreta quando se trata da vida pessoal e, atualmente, compartilha nas redes sociais apenas registros de seu dia a dia, sua rotina no trabalho e raríssimas fotos ao lado dos filhos, Rafaela Fischer e Gabriel Camargo.
