Vera Fischer abre o jogo sobre possível volta às novelas: 'Neste momento'

Tem vontade? Longe das novelas desde 2018, a atriz Vera Fischer revelou se possui planos de voltar a atuar em novos folhetins

Ao que tudo indica, o público verá Vera Fischer em novelas apenas em reprises. Afastada dos folhetins desde 2018, quando atuou em Espelho da Vida, da TV Globo, a atriz abriu o coração ao falar sobre sua carreira e uma possível volta às tramas.

Em entrevista à revista 'Quem', Vera explicou que, por enquanto, tem preferência por trabalhos em teatro e cinema. Atualmente, a veterana tem viajado o Brasil com a peça 'O Casal Mais Sexy da América', que está em cartaz.

" Novela, hoje em dia, é só para quem não fez ou para quem gosta muito. Fiz muito, gostei muito, fiz coisas maravilhosas, mas neste momento estou mais ligada ao teatro e ao cinema ", declarou a artista. Em seguida, ela comentou sobre as mudanças nos últimos tempos envolvendo a televisão brasileira.

" Antigamente uma Helena [personagem marcante de Manoel Carlos] tinha 50 anos e era uma mãe. Hoje, é uma avó e a mãe tem 20. Tudo mudou muito. Temos que ter a cara que temos, da nossa idade, nada de [querer] ter 30 anos. Quero parecer ter 73 mesmo ", disse ela, por fim,

Dona de uma longa carreira nas telinhas, Vera Fischer atuou em diversos folhetins de sucesso como 'Perigosas Peruas' (1992), 'Laços de Família' (2000), 'O Clone' (2001), 'Caminho das Índias' (2009), 'Salve Jorge' (2012), entre outros.

Por que Vera Fischer e Felipe Camargo se separaram?

Recentemente, a atriz Vera Fischer foi entrevistada no quadro Pode Perguntar, do Fantástico, da Globo. Em meio a celebração dos 60 anos da emissora, o programa também vai falar sobre a Conscientização sobre o Autismo. Na atração, 29 pessoas com Transtorno do Espectro Autista entrevistaram a atriz com perguntas sinceras e surpreendentes.

Em meio aos assuntos levantados, ela relembrou a sua separação do ator Felipe Camargo, com quem foi casada entre 1988 e 1995. Com sinceridade, Fischer apontou os motivos que levaram ao rompimento do relacionamento, mas garantiu que foi uma relação de sucesso porque tiveram um filho que queriam muito; confira mais detalhes!

