  2. Discreta, Vera Fischer abre o jogo sobre vida amorosa: 'Implica'
Discreta, Vera Fischer abre o jogo sobre vida amorosa: 'Implica'

Vera Fischer falou sobre relacionamentos após ser questionada por uma fã se 'ainda gosta de namorar muito'; veja resposta da atriz

por Rafaela Oliveira
Publicado em 21/08/2025, às 13h59

Vera Fischer
Vera Fischer - Foto: Reprodução / TV Globo

A atriz Vera Fischer foi uma das convidadas do programa 'Encontro com Patrícia Poeta' nesta quinta-feira, 21. Durante sua participação na atração matinal da TV Globo, a veterana abriu o jogo sobre a vida amorosa e revelou que, atualmente, prefere flertar.

O assunto foi abordado por Vera logo após uma fã da plateia perguntar se a atriz ainda "gosta de namorar bastante". Em tom bem-humorado, a famosa contou que gosta de paquerar e explicou por que 'foge' de relações sérias.

"Namorar implica em você ter que ver a pessoa toda hora. A pessoa pode te procurar toda hora. Você tem que, talvez, dormir com a pessoa porque não fica sem. Então tem muitos compromissos. Eu já estou acostumadinha comigo mesma", declarou a artista.

"Então, fica bonito flertar, paquerar, jogar uns olhares. Mas quando [alguém] chega perto, eu já dou uma fugidinha. Mas também já namorei muito", completou Vera Fischer, deixando no ar seu real status amoroso. 

Vale lembrar que a atriz é bastante discreta quando se trata da vida pessoal e, atualmente, compartilha nas redes sociais apenas registros de seu dia a dia, sua rotina no trabalho e raríssimas fotos ao lado dos filhos, Rafaela Fischer e Gabriel Camargo.

O fim do casamento de Vera Fischer e Felipe Camargo

Recentemente, Vera Fischer relembrou a sua separação do ator Felipe Camargo, com quem foi casada entre 1988 e 1995. Com sinceridade, ela apontou os motivos que levaram ao rompimento do relacionamento, mas garantiu que foi uma relação de sucesso porque tiveram um filho que queriam muito.

"Olha, fomos muito felizes, viu? A gente teve muitas brigas por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas foi um casamento bacana enquanto durou. Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo”, declarou ela, na ocasião, em participação no quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico'.

"Do primeiro casamento com o Perry Salles, eu tive a Rafaela. E, depois com o Felipe, eu tive o Gabriel. Então, assim, toda relação de amor quando termina com filho que eu quis muito é porque foi feliz", completou Vera Fischer.

Gabriel entre os pais, Vera e Felipe, após musical do qual o galã participa - Fausto Neto
Gabriel Camargo entre os pais, Vera Fischer e Felipe Camargo - Foto: Fausto Neto

As fotos em família de Vera Fischer

Recentemente, Vera Fischer dividiu com os fãs uma sequência de registros especiais em família. Por meio das redes sociais, a atriz contou que visitou o filho caçula, Gabriel Camargo, e a nora, Leticia Catalá.

"Que saudades que eu tava da family ['família', em português]!!! Ah, rimos muito, conversamos sobre tudo, comemos, bebemos e rolou muita diversão. Muito amor com Gabriel e Letícia, mas quem roubou as atenções, claro, foi Suki Maria [cachorrinha do casal]. Foi uma noite feliz. Linda terça-feira pra todos. Sua sempre Veruschka", declarou a artista na legenda.

Vale lembrar que Gabriel Camargo, de 32 anos, é fruto do antigo relacionamento da atriz com o ator Felipe Camargo. Já a primogênita de Vera Fischer, Rafaela Fischer tem 44 anos e é filha da famosa com o ator Perry Salles, falecido em 2009.

Vera Fischer com o filho, Gabriel, e a nora, Leticia - Reprodução/Instagram
Vera Fischer com o filho, Gabriel, e a nora, Leticia - Reprodução/Instagram
Vera Fischer e a filha, Rafaela Fischer - Reprodução/Instagram
Vera Fischer e a filha, Rafaela Fischer - Reprodução/Instagram

