Aos 73 anos, Vera Fischer revela preferência: 'Só gosto de homem pobre'

Após boatos de que se relacionava por interesse, Vera Fischer revela que prefere pretendentes sem muitos recursos financeiros; veja

A atriz Vera Fischer voltou a falar sobre sua vida amorosa e surpreendeu ao revelar que prefere homens sem muitos recursos financeiros. Indo contra os boatos, de que só se relacionaria com pretendentes com dinheiro, a loira contou para a Veja SP que gosta mais dos homens sem dinheiro.

Aos 73 anos, a veterana comentou sobre seus flertes, paqueras e como está sua intimidade atualmente. "Ah, ela casou com um bilionário." Onde isso? Eu só gosto de homem pobre", declarou.

Vera Fischer ainda falou sobre preferir estar sozinha, rejeitando até convites para sair: "E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou. "

A atriz então falou o que prefere fazer. "Hoje gosto de ficar sozinha na minha casa, tenho dois gatos que me fazem companhia e poucos amigos, mas maravilhosos. E acho que estou muito mais tranquila e em paz", disse.

Vale lembrar que a atriz é bastante discreta quando se trata da vida pessoal e, atualmente, compartilha nas redes sociais apenas registros de seu dia a dia, sua rotina no trabalho e raríssimas fotos ao lado dos filhos, Rafaela Fischer e Gabriel Camargo.

Ainda nos últimos dias, ao participar do Encontro, de Patrícia Poeta, Vera Fischer abriu o jogo sobre namorar. " Namorar implica em você ter que ver a pessoa toda hora. A pessoa pode te procurar toda hora. Você tem que, talvez, dormir com a pessoa porque não fica sem. Então tem muitos compromissos. Eu já estou acostumadinha comigo mesma ", declarou a artista.

O fim do casamento de Vera Fischer e Felipe Camargo

Recentemente, Vera Fischer relembrou a sua separação do ator Felipe Camargo, com quem foi casada entre 1988 e 1995. Com sinceridade, ela apontou os motivos que levaram ao rompimento do relacionamento, mas garantiu que foi uma relação de sucesso porque tiveram um filho que queriam muito.

"Olha, fomos muito felizes, viu? A gente teve muitas brigas por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas foi um casamento bacana enquanto durou. Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo”, declarou ela, na ocasião, em participação no quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico'.

"Do primeiro casamento com o Perry Salles, eu tive a Rafaela. E, depois com o Felipe, eu tive o Gabriel. Então, assim, toda relação de amor quando termina com filho que eu quis muito é porque foi feliz", completou Vera Fischer.

Gabriel Camargo entre os pais, Vera Fischer e Felipe Camargo - Foto: Fausto Neto

As fotos em família de Vera Fischer

Recentemente, Vera Fischer dividiu com os fãs uma sequência de registros especiais em família. Por meio das redes sociais, a atriz contou que visitou o filho caçula, Gabriel Camargo, e a nora, Leticia Catalá.

"Que saudades que eu tava da family ['família', em português]!!! Ah, rimos muito, conversamos sobre tudo, comemos, bebemos e rolou muita diversão. Muito amor com Gabriel e Letícia, mas quem roubou as atenções, claro, foi Suki Maria [cachorrinha do casal]. Foi uma noite feliz. Linda terça-feira pra todos. Sua sempre Veruschka", declarou a artista na legenda.

Vale lembrar que Gabriel Camargo, de 32 anos, é fruto do antigo relacionamento da atriz com o ator Felipe Camargo. Já a primogênita de Vera Fischer, Rafaela Fischer tem 44 anos e é filha da famosa com o ator Perry Salles, falecido em 2009.

Vera Fischer com o filho, Gabriel, e a nora, Leticia - Reprodução/Instagram