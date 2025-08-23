Convidado que pegou buquê no casamento de Isis Valverde anuncia noivado com o namorado

O produtor e artista Léo Fuchs ficou noivo na Itália três meses depois de pegar o buquê do casório de Isis Valverde. Veja como foi o pedido

O produtor e artista Léo Fuchsestá noivo! Ele surpreendeu o companheiro, Gustavo Oliveira, com um pedido de casamento na Torre Normanna, na Costa Amalfitana, na Itália, durante uma viagem de férias pelo Sul do país. O casal, que está junto há um ano e meio, já planeja oficializar a união em 2026.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais neste sábado, 23, Léo mostrou o momento em que pediu a mão de seu amado e celebrou a novidade. O momento especial aconteceu apenas alguns meses depois de Léo pegar o buquê de Isis Valverde na luxuosa festa de casamento da atriz com Marcus Buaiz, em maio.

"Dá pra imaginar que 12 anos atrás não era permitido celebrar o amor entre duas pessoas do mesmo sexo? Sejam aliados, ensinem seus filhos sobre o respeito e principalmente sobre o amor. Viva o amor. O nosso amor. Noivos! E que venha o casamento", declarou Léo na legenda.

Léo Fuchs e Gustavo Oliveira — Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários da publicação, diversos famosos celebraram a notícia."Aaaaaaaaaaaah eu amo vocês!! Viva o amor! Viva o amor de vocês!!!! Toda a felicidade do mundo!!!!! E já vamos começar o organizar a cerimônia porque eu to expert ein!!!", disse Giovanna Ewbank."Que lindo! Sejam ainda mais felizes", disse Bruna Marquezine. "Que coisa mais linda do mundo!!!!!!!!!", celebrou Carolina Dieckmmann.

Já Marcos Buaiz escreveu: "Que alegria, amigos! Muito feliz por vocês. O buquê do nosso casamento fez efeito mesmo. Parabéns pelo noivado, que essa nova fase seja incrível." Já Isis comentou com emojis de coração.

Famosos parabenizam Léo Fuchs e Gustavo pelo noivado — Foto: Reprodução/Instagram

O buquê do casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Em maio, Isis e Marcos oficializaram a união em uma cerimônia intimista. O tão aguardado momento em que a noiva lança o buquê de flores teve um felizardo. Isso porque quem pegou o ramo foi o empresário e produtor cultural Léo Fuchs. Ao lado de Gustavo Oliveira, ele se divertiu ao registrar o momento: "Peguei o buquê. E agora?". Confira, abaixo, a foto da ocasião:

Léo Fuch com o buquê da noiva, Isis Valverde, e Gustavo Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram

Veja como foi o pedido de casamento:

