Isis Valverde surge com look deslumbrante em ensaio fotográfico pré-casamento

A atriz Isis Valverde compartilhou o ensaio fotográfico que realizou antes de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz

Isis Valverde impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 2, ao compartilhar um ensaio fotográfico que realizou um dia antes de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

Para os registros, a atriz surgiu usando um vestido branco curto, modelo tomara que caia, e uma sandália de salto alto. Ela complementou a produção com joias e uma presilha no cabelo.

Já na legenda, Isis compartilhou um trecho do poema 'Soneto de Fidelidade', de Vinícius de Moraes. "De tudo, ao meu amor serei atento. Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto. Que mesmo em face do maior encanto. Dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. E em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento", escreveu.

Isis e Marcus oficializaram a união no civil em dezembro do ano passado. Agora, os dois vão celebrar a união neste sábado, 3, na presença dos familiares e amigos em Jarinu, no interior de São Paulo.

Isis Valverde revela detalhes sobre seu casamento

A atriz Isis Valverde abriu o jogo sobre os preparativos para seu casamento luxuoso com o empresário Marcus Buaiz. Ela contou curiosidades sobre os vestidos, o local escolhido para a celebração e os planos para a lua de mel.

Os dois oficializarão a união no dia 3 de maio. A celebração, que reunirá cerca de 300 convidados, terá um custo estimado em R$ 5 milhões. Para garantir privacidade, uma torre será instalada nas proximidades do local para bloquear o sinal de celular. O menu contará com trufas importadas e uma variedade de pratos sofisticados. A atração musical ficará por conta do cantor Silva. Saiba mais!

