Isis Valverde e Marcus Buaiz: Veja as fotos oficiais do casamento

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz reuniram os familiares e amigos em uma cerimônia intimista no interior de São Paulo

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram neste sábado, 3. A cerimônia, que aconteceu em Jarinu, no interior de São Paulo, contou com a presença de vários famosos como atriz Sophie Charlotte, o cantor Seu Jorge, além dos padrinhos e madrinhas Thaila Ayala e Renato Goes, Mariana Ximenes, Fabrício Boliveira e o cantor Silva, que fez um show especial com música dedicada aos noivos.

Para o casamento, a atriz usou um vestido sob medida de Vivienne Westwood. O modelo Nova Bagatelle, de 1997, da coleção Vive La Bagatelle, traz um decote drapeado, cintura marcada, com ombros à mostra. O look se destaca também por sua saia ampla em pregas e uma longa cauda, complementado por um véu catedral em tule marfim com acabamento em renda. Já o empresário escolheu terno da marca Boss.

Mais cedo, o lifestyle Tuca Franchini postou em suas redes sociais um vídeo mostrando um trecho do casamento. Na gravação, Isis e Marcus aparecem deixando o altar ao som da música 'Stand By Me'. "Momento único e magico, que sorte a minha de fazer parte da história de vocês, de poder celebrar esse amor, hoje e sempre", escreveu ele.

Confira as fotos oficiais:

Leia também: Saiba quem fez o bolo de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Como foi o pré-casamento?

Nesta sexta-feira, 2, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz receberam amigos e familiares para a festa de pré-casamento. A festa de boas-vindas foi feita com a temática italiana, sonho da atriz.

A decoração, ao ar livre, contou com tons claros de verde, azul e o branco. Já mesa principal foi adornada por limões-sicilianos, louças da marca portuguesa Dfilipa e taças de vidro. "Hoje Isis Valverde e Marcus Buaiz recebem para uma tarde de welcome do seu casamento. A temática da décor foi italiana como a noiva sonhava. Muitos limões sicilianos, pratos lindos e detalhes em copos azuis", escreveu Dannilo Camargos, decorador responsável em uma publicação no Instagram. Confira!

Leia também: Isis Valverde surge com look deslumbrante em ensaio fotográfico pré-casamento