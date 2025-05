Quem pegou o buquê no casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz? Saiba tudo o que rolou!

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz se casaram em uma cerimônia intimista na tarde deste sábado, 3, no interior de São Paulo

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o empresário Marcus Buaiz, de 45, oficializaram a união em uma cerimônia intimista, realizada na tarde deste sábado, 3. Os dois se casaram no Ville La Rochelle, espaço com arquitetura inspirada nos vilarejos europeus, em Jarinu, interior de São Paulo. O evento, luxuoso, contou com a presença de diversas celebridades e agitou os convidados: saiba quem pegou o buquê de flores; as atrações do evento, buffet e mais detalhes sobre o casório.

Quem pegou o buquê de flores?

O tão aguardado momento em que a noiva lança o buquê de flores teve um felizardo . Isso porque quem pegou o ramo foi o empresário e produtor cultural Léo Fuchs. Ao lado de Gustavo Oliveira, ele se divertiu ao registrar o momento: "Peguei o buquê. E agora?". Confira, abaixo, a foto da ocasião:

Léo Fuch com o buquê da noiva, Isis Valverde, e Gustavo Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram

Decoração da cerimônia e bolo

A decoração do casamento seguiu uma estética floral em tons de branco e verde, que remetem a um aspecto mais naturalista. A cerimônia contou com três ambientes: o altar; a sala de doces e bolo e a pista de dança.

O bolo foi assinado pelo confeiteiro Denilson Lima, que publicou um vídeo explicativo em que mostra detalhes do processo criativo para fazer o doce. Veja abaixo:

Bolo de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz - Foto: Pedro Fonseca

Buffet do casamento com frutos do mar

Em vídeo publicado pelo decorador responsável, Dannilo Camargos, vemos o menu do casamento realizado pela We Cook. O registro revela uma vasta variedade de comidas, entre elas: camarão, tábuas de frios, burratas, uvas frescas, tortas, e um dos grandes destaques do buffet: as trufas brancas de Alba.

O quilo dos cogumelos subterrâneos de Piemonte chegam a custar 4.500 euros (cerca de R$ 28.800), segundo a Coldiretti - maior grupo de comércio agrícola da Itália.

Buffet do casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz pic.twitter.com/SF3TcalzwL — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 4, 2025

Atrações e convidados do casamento

O megashow do evento ficou por conta do cantor Silva, que também foi padrinho de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz .

Além dele, os DJs Papagaio e Felipe Mar agitaram a pista de dança, que contou com vários famosos. Entre eles, as atrizes Sophie Charlotte e Thaila Ayala, o apresentador Márcio Garcia e os atores Fabrício Boliveira e Renato Góes.

Silva se apresenta no casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz pic.twitter.com/ORJ6d2XiNK — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 4, 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

