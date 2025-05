A missionária e conselheira espiritual de Bruna Biancardi, Adenacia Anastasia compartilha reflexão sobre o fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A missionária Adenacia Anastasia veio, por meio de um stories publicado nesta quarta-feira, 28, compartilhar uma reflexão religiosa a respeito do casamento . A publicação aconteceu em meio ao anúncio de divórcio da influencer Virginia Fonseca com o cantor Zé Felipe. A conselheira espiritual da Bruna Biancardi é conhecida por ter sido peça-chave na reconciliação da influencer com o jogador de futebol Neymar Jr.

No texto, ela começou: “Não romantizem o fim de um casamento. Deus diz que quando o homem se une à sua mulher, os dois se tornam um só. Para Deus, um casamento não é uma simples união afetiva, mas a maior aliança que podemos fazer com alguém. Este mundo trata o casamento de homem e mulher como algo banal, algo descartável. Este mundo ensina que desistir é a solução quando os problemas surgem, ignorando os votos que duas pessoas um dia disseram, sobre estar lado a lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença”.

“O mundo quer que o 'para sempre' se torne 'enquanto dure', mas não é isso que Deus estabeleceu como casamento. Casamento diante de Deus é entender que a outra pessoa não é a metade da nossa laranja (...). Deus também não acha romântico o fim de um casamento e não deseja isso para nenhum de nós”, diz o texto.

Adenacia Anastasia opina sobre divórcio de Virginia e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Adenacia Anastasia tem ajudado Bruna durante as crises no relacionamento com Neymar Jr. O episódio mais recente foram os rumores de traição por parte do atleta.

Anúncio do término

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27. Em post conjunto, os dois, que são mais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e de José Leonardo, de setes meses, comunicaram:

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente"

