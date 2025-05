A influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27; web resgata desabafo dela sobre o casamento

A influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, e o cantor Zé Felipe, de 27, anunciaram o fim do casamento deles na última terça-feira, 27 . Desde então, diversas falas dos dois em diferentes ocasiões vieram à tona após os internautas resgatarem vídeos do ex-casal nas redes sociais. Um deles, inclusive, chamou a atenção por Virginia confessar que os dois viveram uma crise conjugal no início da relação .

"Vocês já passaram por alguma crise? Quer dizer, crise que o público não percebeu", questionou o jornalista Leo Dias na ocasião. Virginia, então, respondeu: "Já. No início, quando eu descobri minha gravidez. Eu sofri a crise sozinha", contou.

E completou: "Quando eu estava grávida, eu estava muito bipolar, quando eu descobri a gravidez... Eu nem tinha descoberto a gravidez ainda, e eu estava muito bipolar. Hormônios, né?", relatou.

"Então na hora que eu descobri a gravidez, eu estava muito bipolar, e eu comecei a querer terminar com o Zé Felipe. Eu falava assim: 'Zé, eu acho que não vai dar certo, eu acho que a gente vai terminar'. E ele [ficava] assim: 'você está muito bipolar! Desse jeito não dá. Fica aí'. Aí ele ia lá para fora e depois de 30 minutos voltava: 'ah, amor, você está bem?'", contou aos risos na ocasião.

Zé Felipe, então, adicionou: "Ela falava assim: 'eu acho que a gente tem que terminar'. E eu falava: 'você está enjoada, hein! Está bipolar!' E saía e largava ela sozinha", disse.

"Então eu passei a crise do relacionamento sozinha. Foi a única. Eu vivia tudo sozinha. Tipo assim: quando o Zé está estressado, ele sai. Ele caga. Ele não dá corda", explicou Virginia. No que Zé justificou: "Eu vou ficar lá apanhando, né?", questionou.

Virginia, por sua vez, continuou: "Eu falei: 'Zé, eu vou para Valadares'. Minha mãe ainda não estava aqui, né? E ele: 'ah, é? Quando que a gente vai? Porque eu tenho que marcar lá o jato'. E eu falava assim: 'não, eu vou sozinha'. E ele: 'não, você vai ficar aqui, relaxa'. Aí ele chamava a mãe dele, e vinha a Poliana conversar comigo. Tudo acalmava", recordou.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babado Atual (@baba.doatual)

Motivo do fim do casamento de Virginia e Zé Felipe é revelado

A notícia do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe pegou os fãs do casal de surpresa. Mas o que teria levado a relação chegar ao fim?

Segundo noticiado pelo portal Leo Dias, fontes próximas ao ex-casal disseram que eles estavam se distanciando por causa da rotina muito agitada. Além de empresária, Virginia se divide com seu trabalho de apresentadora no SBT e outros compromissos.

Já Zé Felipe viaja pelo Brasil para fazer seus shows e além disso, a falta de momentos sozinhos teria sido o estopim para não conseguirem se reconectar como casal.

Leia também: Advogada explica possível guarda dos filhos de Virginia e Zé Felipe: 'Mais comum'