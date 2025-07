Com 6 filhos, Leticia Cazarré explica como consegue tempo com Juliano Cazarré

Após revelar que tem um encontro por semana pelo menos com Juliano Cazarré, Leticia Cazarré explica como consegue tempo com seis filhos

Pais de seis filhos, Juliano Cazarré e Leticia Cazarré não deixam de ter um momento a sós. Nos últimos dias, a stylist compartilhou em sua rede social que, pelo menos uma vez por semana, eles saem para jantar ou fazem algo juntos, sem os herdeiros.

Após fazer a revelação sobre a rotina de casal deles, a esposa do ator global foi questionada e ela resolveu dar dicas para as outras pessoas, que têm dúvida de como conciliar a relação e a paternidade/maternidade.

Leticia Cazarré recebeu uma pergunta de como fazer quando não tem com quem deixar os filhos. "Duas opções: 1. Organizar isso e ter alguém 1x por semana ou 2x mês para você sair. 2. Abrir um vinho ou cerveja em casa mesmo depois de botar as crianças para dormir e comer uma comidinha especial com seu marido. O que não pode é usar as crianças como desculpa para nunca fazer nada especial juntos" , alertou ela.

É bom lembrar que os dois têm seis filhos e um deles tem uma condição rara no coração, a pequena Maria Guilhermina, que, com frequência, acaba precisando de internação no hospital para ter maiores cuidados com sua saúde, que, por conta da condição, é mais frágil.

Leticia Cazarré revela quantos funcionários tem em casa

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, chamou a atenção ao contar como lida quando a maioria de seus filhos estão doentes. Mãe de seis crianças, a stylist abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e esclareceu algumas dúvidas dos internautas, inclusive, ela revelou quantos funcionários tem em casa.

Ao ser questionada sobre a quantidade de pessoas que atuam em seu lar com o artista, a bióloga, que trabalha no meio da moda, falou que há cerca de cinco colaboradores, cada um com uma função. Leticia Cazarré então explicou como funciona.

"Uma funcionária maravilhosa que se chama Ana Flora (5x semana). Uma cozinheira muito querida que se chama Andrea (1x semana). Uma babá folguista também muito legal que se chama Tânia. Uma dupla de pai e filho que cuida da piscina/jardim/cachorros, são o Francisco e o Vinicius", contou.