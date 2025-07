Pai de 6 fihos, Juliano Cazarré tem pelo menos um encontro por semana com a esposa

Como eles conseguem? Pais de seis filhos, Juliano Cazarré e Leticia Cazarré têm pelo menos um 'vale night' por semana; veja o que ela disse

Pais de seis filhos, Juliano Cazarré e Leticia Cazarré sempre chamam a atenção com sua rotina. Muita gente se questiona como eles conseguem dar conta de seus trabalhos e afazares domésticos com tantos herdeiros. Além disso, eles revelaram que têm pelo menos um vale night por semana.

Nesta segunda-feira, 21, a stylist compartilhou em seus stories uma foto jantando fora com o marido e deu uma dica para pessoas comprometidas. A esposa do ator global então falou sobre a importância do casal ter um encontro por semana.

"De ontem", escreveu sobre terem saído no dia anterior. "Meninas e rapazes: saiam 1x por semana com seus amados!", escreveu ela.

É bom lembrar que os dois têm seis filhos e um deles tem uma condição rara no coração, a pequena Maria Guilhermina, que, com frequência, acaba precisando de internação no hospital para ter maiores cuidados com sua saúde, que, por conta da condição, é mais frágil.

Leticia Cazarré revela quantos funcionários tem em casa

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, chamou a atenção ao contar como lida quando a maioria de seus filhos estão doentes. Mãe de seis crianças, a stylist abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e esclareceu algumas dúvidas dos internautas, inclusive, ela revelou quantos funcionários tem em casa.

Ao ser questionada sobre a quantidade de pessoas que atuam em seu lar com o artista, a bióloga, que trabalha no meio da moda, falou que há cerca de cinco colaboradores, cada um com uma função. Leticia Cazarré então explicou como funciona.

"Uma funcionária maravilhosa que se chama Ana Flora (5x semana). Uma cozinheira muito querida que se chama Andrea (1x semana). Uma babá folguista também muito legal que se chama Tânia. Uma dupla de pai e filho que cuida da piscina/jardim/cachorros, são o Francisco e o Vinicius", contou.