A atriz e cantora Cleo surge com longo vestido preto em evento da marca Rabanne e recebe uma série de elogios, entre eles, do pai, o cantor Fábio Jr.

Neste sábado, 24, a cantora Cleo, de 42 anos, publicou, no feed de seu perfil no Instagram, uma série de fotos suas no evento que participou nesta semana da marca Rabanne. Os registros, inclusive, chamaram a atenção de admiradores diante do look escolhido pela atriz para a ocasião. Nas imagens, ela apareceu usando um longo vestido preto com recortes.

Na seção de comentários, Cleo recebeu diversas mensagens de seguidores, entre eles, a de seu pai, o cantor Fábio Jr.: "Minha perfeita", escreveu. Orlando Morais, marido de Gloria Pires e seu padrasto, também comentou. "Lindeza", declarou.

Além deles, fãs registraram a sua admiração pela famosa: "Me faltam elogios pra tamanha beleza", disse um; "Chega fico sem ar!", comentou outro.

Cleo elege vestido transparente para evento - Foto: Reprodução / Instagram

Bruxismo

Cleo chocou ao revelar que sofre de bruxismo e que, por conta de ranger ou apertar dos dentes durante o sono, acabou modificando sua arcada e seu rosto. Em 2020, ela disse que voltou a usar uma placa dentária para reverter o problema.

"Como eu tenho bruxismo, comia todos os meus dentes. Minha arcada foi ficando cada vez menor e mais para dentro. Agora que fiquei um tempão sem usar a minha placa, aconteceu a mesma coisa. Voltei a usar o alinhador e a gente vai aumentar a minha mordida de novo", disse na época.

Em entrevista à CARAS Brasil, Flávio Pinheiro - cirurgião dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explicou o quadro da cantora. Saiba mais!

Fábio Jr. resgata foto com Cleo na infância

Recentemente, o cantor Fábio Jr., de 71 anos, decidiu resgatar uma foto com a filha, Cleo, e publicá-la junto a uma foto atual, em seu perfil no Instagram. A cantora, que é fruto do relacionamento do artista com a atriz Gloria Pires, de 61, respondeu à declaração do pai de forma amorosa.

“Fotos com a minha E@cleoTICA […] Tão feliz, filha! Te amo muitão!”, escreveu Fábio Jr. na legenda da publicação. A artista, então, respondeu ao pai na própria publicação com uma mensagem carinhosa: “Ah, nossa! Você é meu amor”, disse. Confira!

