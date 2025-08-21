CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Cissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'
Atualidades / Família

Cissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães compartilhou um momento ao lado do filho,Rafael Mascarenhas, que morreu há 15 anos, vítima de atropelamento

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 21/08/2025, às 11h55

Cissa Guimarães
Cissa Guimarães - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira, 21, tradicional dia de TBT (Throwback Thursday), a atriz e apresentadora Cissa Guimarães relembrou um clique especial. Na publicação, ela compartilhou um momento ao lado do filho,Rafael Mascarenhas, que morreu há 15 anos, vítima de atropelamento.

Na imagem, ela e o filho aparecem sorridentes ao lado da atriz Samara Felippo. "Hoje o #tbt é com meu amor Rafa e minha querida Samara Felippo", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "Lindos!! O amor de mãe é incondicional e eterno", disse uma.

"Cissa eu lembro que eu tinha uns 13/14 anos e fui no consultório de uma dentista e tinha uma revista Caras em cima da mesa. Na capa Cissa Guimarães e o filho Rafael era um lugar de neve acho que era para Bariloche algo assim… quando vi ele me encantei com a figura. Que menino lindo. Eu como adolescente admirei e li a matéria uma viagem de mãe e filho. Lembro muito desse fato", recordou outra pessoa.

Cissa Guimarães compartilhou foto com o filho e Samara Felippo — Foto: Reprodução/ Instagram
Cissa Guimarães compartilhou foto com o filho e Samara Felippo — Foto: Reprodução/ Instagram

O que aconteceu com Rafael Mascarenhas?

Rafael era o caçula de Cissa Guimarães e morreu no dia 20 de julho de 2010, após ser atropelado enquanto andava de skate no Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio, que estava fechado para manutenção. O episódio causou grande comoção na época, mobilizando amigos, familiares e o público que acompanhava a carreira da apresentadora.

Segundo testemunhas, dois carros disputavam um "racha" dentro do túnel. Rafael Bussamra, que estava ao volante de um dos veículos, fugiu do local sem prestar socorro. Já seu pai, Roberto Bussamra, foi acusado de tentar subornar policiais para livrar o filho da responsabilidade.

Em recente participação no programa 'Conversa com Bial', exibido no GNT, Cissa revelou que visita semanalmente o local de morte do filho para levar flores.  "Eu sou uma mulher completamente diferente depois do Rafa. Ele me ensina cotidianamente a aceitação, ao respeito aos outros, a não [sentir] raiva. Eu nunca tive raiva", declarou ela.

"Eu vou no túnel e boto flores toda semana, há 15 anos. Foi um crime, uma corrupção, abandono, não prestaram socorro. Foram cinco ou seis crimes cometidos", continuou Cissa Guimarães, contando que recebe carinho de outras mães que também passam pelo local.

Durante o bate-papo, a artista se emocionou ao explicar que não perdeu um filho, mas que ganhou por ter vivido com Rafael por 18 anos. "Eu não perdi nada. Só ganhei 18 anos do maior amor da minha vida junto com os meus dois outros filhos e meus netos", relatou.

"Eu mergulharia de cabeça tudo de novo para só para ter o Rafa os 18 anos da minha vida que eu tive ele, porque se eu não tivesse tido eu não sentiria todo esse amor que eu sinto até hoje", completou Cissa Guimarães, por fim.

Homenagem

Em julho, Cissa Guimarães compartilhou uma homenagem no dia em que a morte de Rafael completou 15 anos. Em seu Instagram oficial, Cissa escreveu: "Datas. Muito simbólicas e também dolorosas. Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma, aceitação e gratidão. Acima de tudo, AMOR IMENSO, infinitude de aprendizado e luz", começou.

"Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo meu amor, 15 anos de luz que você nos traz, sempre. Feliz dia, Anjo Rafael, te agradeço", concluiu.

Juliana Dracz

