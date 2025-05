Cissa Guimarães revela visita semanal ao local de morte do filho há 15 anos

A atriz Cissa Guimarães se emocionou ao falar sobre a morte do filho caçula, Rafael Mascarenhas, vítima de um atropelamento em 2010

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, Rafael Mascarenhas. O caçula da artista faleceu em 2010, aos 18 anos, vítima de um atropelamento.

Em participação no programa 'Conversa com Bial', exibido no GNT, Cissa revelou que visita semanalmente o local de morte do filho para levar flores. Rafael faleceu em um túnel no Rio de Janeiro, que estava fechado para manutenção no dia do acidente, enquanto andava de skate com amigos. O jovem foi atingido por um carro que entrou no local em alta velocidade.

Ao longo da conversa com o apresentador Pedro Bial, a atriz mencionou os aprendizados que teve e segue tendo diariamente com o filho. "Eu sou uma mulher completamente diferente depois do Rafa. Ele me ensina cotidianamente a aceitação, ao respeito aos outros, a não [sentir] raiva. Eu nunca tive raiva", declarou ela.

" Eu vou no túnel e boto flores toda semana, há 15 anos. Foi um crime, uma corrupção, abandono, não prestaram socorro. Foram cinco ou seis crimes cometidos ", continuou Cissa Guimarães, contando que recebe carinho de outras mães que também passam pelo local.

Durante o bate-papo, a artista se emocionou ao explicar que não perdeu um filho, mas que ganhou por ter vivido com Rafael por 18 anos. "Eu não perdi nada. Só ganhei 18 anos do maior amor da minha vida junto com os meus dois outros filhos e meus netos", relatou.

"Eu mergulharia de cabeça tudo de novo para só para ter o Rafa os 18 anos da minha vida que eu tive ele, porque se eu não tivesse tido eu não sentiria todo esse amor que eu sinto até hoje", completou Cissa Guimarães, por fim.

Relembre o caso de Rafael Mascarenhas

Filho caçula de Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas morreu em 2010 após ser atropelado no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na madrugada de 20 de julho, o jovem, de apenas 18 anos, andava de skate no local, que estava fechado para manutenção, quando foi atingido por um carro em alta velocidade.

De acordo com testemunhas, dois veículos estavam apostando "racha" no túnel. Rafael Bussamra, que dirigia o veículo, deixou o local do acidente sem prestar socorro. Além disso, Roberto Bussamra, pai do responsável, foi acusado de subornar policiais para ajudar o filho.

