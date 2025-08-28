Cissa Guimarães posta fotos em família e agradece apoio após morte da irmã

A apresentadora Cissa Guimarães compartilhou fotos em família e fez um comovente desabafo após o velório e enterro de sua irmã

Cissa Guimarães usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 28, para agradecer as mensagens de apoio que recebeu dos amigos e fãs após a perda de sua irmã, Bali Guimarães, que morreu no último sábado, 23.

A atriz e apresentadora compartilhou em seu perfil oficial algumas fotos com algumas crianças de sua família, que foi velada e enterrada hoje de manhã, e fez um desabafo comovente sobre o momento que eles estão enfrentando. "Hoje foi um dia muito difícil, uma mistura de dor imensa e de alívio por minha irmã ter descansado na luz", começou.

Em seguida, ela fez o agradecimento. "E quero imensamente agradecer todas as manifestações de solidariedade, amor e carinho com a minha família. Muito obrigada! E neste post compartilho com vocês minha família que continua, unidos no amor, porque como diz Fernanda Torres, a vida presta!".

"Sigamos juntos, sempre no caminho da luz! Muito obrigada, muito, e seguirei tentando cumprir minha missão com amor, gratidão e luz! Muito obrigada a todos vocês, preciso muito desta solidariedade, carinho, apoio! Muito obrigada! E mita luz para todos nós!", finalizou o texto.

Cissa anunciou a morte da irmã no último domingo, 24. Na ocasião, ela compartilhou duas fotos em preto e branco de sua irmã e desejou força aos seus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. "Hoje minha irmã Bali fez a passagem para sua nova vida. Que seja uma passagem cheia de luz, paz e muita força e amor para meus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. Amo vocês e sigamos juntos! Paz Bali, muita luz na sua nova vida!", escreveu Cissa na legenda da publicação.

Já na terça-feira, 26, a apresentadora compartilhou detalhes da despedida de Bali, dando informações sobre o velório e o sepultamento. Apesar de não dar detalhes sobre a causa da morte, Cissa afirmou que a irmã morreu após "lutar bravamente contra uma doença". "Seu corpo, já cansado, descansou em Deus, mas sua alma permanecerá sempre entre nós", explicou.

Já na legenda ela escreveu: "É com muita tristeza e pesar que venho, em nome da minha família, comunicar a passagem da Bali, minha querida irmã. Convidamos todos para a sua despedida na quinta-feira, todas as informações estão na imagem. Aproveito também para agradecer todas as mensagens de carinho, amor, apoio e solidariedade que eu e minha família recebemos nos últimos dias! Muita luz pra todos nós."

Cissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos

No dia tradicional dia de TBT (Throwback Thursday), a atriz e apresentadora Cissa Guimarães relembrou um clique especial. Na publicação, ela compartilhou um momento ao lado do filho, Rafael Mascarenhas, que morreu há 15 anos, vítima de atropelamento. Na imagem, ela e o filho aparecem sorridentes ao lado da atriz Samara Felippo. "Hoje o #tbt é com meu amor Rafa e minha querida Samara Felippo", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "Lindos!! O amor de mãe é incondicional e eterno", disse uma."Cissa eu lembro que eu tinha uns 13/14 anos e fui no consultório de uma dentista e tinha uma revista Caras em cima da mesa. Na capa Cissa Guimarães e o filho Rafael era um lugar de neve acho que era para Bariloche algo assim… quando vi ele me encantei com a figura. Que menino lindo. Eu como adolescente admirei e li a matéria uma viagem de mãe e filho. Lembro muito desse fato", recordou outra pessoa.

