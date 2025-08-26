Cissa Guimarães abre o coração sobre a despedida da irmã: 'Descansou em Deus'

A apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para compartilhar detalhes da despedida de sua irmã
A apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para compartilhar detalhes da despedida de sua irmã, Bali Pinheiro Guimarães, que morreu no último sábado, 23. Na publicação, ela deu informações sobre o velório e o sepultamento.
O texto informa que o velório vai acontecer no próximo dia 28 de agosto, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Apesar de não dar detalhes sobre a causa da morte, Cissa afirmou que a irmã morreu após "lutar bravamente contra uma doença". "Seu corpo, já cansado, descansou em Deus, mas sua alma permanecerá sempre entre nós", explicou.
Na legenda, adicionou: "É com muita tristeza e pesar que venho, em nome da minha família, comunicar a passagem da Bali, minha querida irmã. Convidamos todos para a sua despedida na quinta-feira, todas as informações estão na imagem".
"Aproveito também para agradecer todas as mensagens de carinho, amor, apoio e solidariedade que eu e minha família recebemos nos últimos dias! Muita luz pra todos nós"
E os internautas deixaram mensagens de apoio. "Minha querida amiga, queria estar aí pra te dar um abraço apertado. Meus sentimentos, todo meu amor", disse Martha Medeiros. "Ela parecia ser interessantíssima e esse texto de despedida é lindo, tantos elogios à ela, uma verdadeira homenagem. Um grande beijo e luz, querida Cissa", escreveu Flavia Corrêa. "Muito amor pra você", comentou Roberta.
Ver esta publicação no Instagram
No último sábado, 23, Cissa já tinha anunciado a morte da irmã na rede social. Na publicação, ela recordou duas fotos em preto e branco de sua irmã e desejou força aos seus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio.
"Hoje minha irmã Bali fez a passagem para sua nova vida. Que seja uma passagem cheia de luz, paz e muita força e amor para meus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. Amo vocês e sigamos juntos! Paz Bali, muita luz na sua nova vida!", escreveu Cissa na legenda da publicação.
Em julho, Cissa Guimarães compartilhou uma homenagem no dia em que a morte de Rafael completou 15 anos. Em seu Instagram oficial, Cissa escreveu: "Datas. Muito simbólicas e também dolorosas. Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma, aceitação e gratidão. Acima de tudo, AMOR IMENSO, infinitude de aprendizado e luz", começou.
"Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo meu amor, 15 anos de luz que você nos traz, sempre. Feliz dia, Anjo Rafael, te agradeço", concluiu.
Leia também: Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho, Rafael: 'Choro sua falta'
Ver esta publicação no Instagram
|Filho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial
|Nadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'
|Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital
|Luciana Gimenez choca ao exibir seu físico atual em fotos de biquíni na Grécia
|Tania Mara revela que foi bloqueada por Liminha após gravação: 'Não é motivo'
|Médico sobre câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Alta incidência no Brasil'
|Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
|Tainá Castro desabafa sobre estrias após duas gestações: 'Passa batido'
|Claudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'
|55 minutos para 55 anos de carreira de Nina de Pádua: ‘Teatro te permite sonhar’