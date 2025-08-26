Cissa Guimarães abre o coração sobre a despedida da irmã: 'Descansou em Deus'

A apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para compartilhar detalhes da despedida de sua irmã

A apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para compartilhar detalhes da despedida de sua irmã, Bali Pinheiro Guimarães, que morreu no último sábado, 23. Na publicação, ela deu informações sobre o velório e o sepultamento.

O texto informa que o velório vai acontecer no próximo dia 28 de agosto, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Apesar de não dar detalhes sobre a causa da morte, Cissa afirmou que a irmã morreu após "lutar bravamente contra uma doença". "Seu corpo, já cansado, descansou em Deus, mas sua alma permanecerá sempre entre nós", explicou.

Na legenda, adicionou: "É com muita tristeza e pesar que venho, em nome da minha família, comunicar a passagem da Bali, minha querida irmã. Convidamos todos para a sua despedida na quinta-feira, todas as informações estão na imagem".

"Aproveito também para agradecer todas as mensagens de carinho, amor, apoio e solidariedade que eu e minha família recebemos nos últimos dias! Muita luz pra todos nós"

E os internautas deixaram mensagens de apoio. "Minha querida amiga, queria estar aí pra te dar um abraço apertado. Meus sentimentos, todo meu amor", disse Martha Medeiros. "Ela parecia ser interessantíssima e esse texto de despedida é lindo, tantos elogios à ela, uma verdadeira homenagem. Um grande beijo e luz, querida Cissa", escreveu Flavia Corrêa. "Muito amor pra você", comentou Roberta.

No último sábado, 23, Cissa já tinha anunciado a morte da irmã na rede social. Na publicação, ela recordou duas fotos em preto e branco de sua irmã e desejou força aos seus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio.

"Hoje minha irmã Bali fez a passagem para sua nova vida. Que seja uma passagem cheia de luz, paz e muita força e amor para meus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. Amo vocês e sigamos juntos! Paz Bali, muita luz na sua nova vida!", escreveu Cissa na legenda da publicação.

Homenagem ao filho

Em julho, Cissa Guimarães compartilhou uma homenagem no dia em que a morte de Rafael completou 15 anos. Em seu Instagram oficial, Cissa escreveu: "Datas. Muito simbólicas e também dolorosas. Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma, aceitação e gratidão. Acima de tudo, AMOR IMENSO, infinitude de aprendizado e luz", começou.

"Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo meu amor, 15 anos de luz que você nos traz, sempre. Feliz dia, Anjo Rafael, te agradeço", concluiu.

