  2. Cissa Guimarães abre o coração sobre a despedida da irmã: 'Descansou em Deus'
Atualidades / Família

Cissa Guimarães abre o coração sobre a despedida da irmã: 'Descansou em Deus'

A apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para compartilhar detalhes da despedida de sua irmã

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 26/08/2025, às 11h41

Cissa Guimarães e a irmã
Cissa Guimarães e a irmã - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 26, para compartilhar detalhes da despedida de sua irmã, Bali Pinheiro Guimarães, que morreu no último sábado, 23. Na publicação, ela deu informações sobre o velório e o sepultamento.

O texto informa que o velório vai acontecer no próximo dia 28 de agosto, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Apesar de não dar detalhes sobre a causa da morte, Cissa afirmou que a irmã morreu após "lutar bravamente contra uma doença". "Seu corpo, já cansado, descansou em Deus, mas sua alma permanecerá sempre entre nós", explicou.

Na legenda, adicionou: "É com muita tristeza e pesar que venho, em nome da minha família, comunicar a passagem da Bali, minha querida irmã. Convidamos todos para a sua despedida na quinta-feira, todas as informações estão na imagem".

"Aproveito também para agradecer todas as mensagens de carinho, amor, apoio e solidariedade que eu e minha família recebemos nos últimos dias! Muita luz pra todos nós"

E os internautas deixaram mensagens de apoio. "Minha querida amiga, queria estar aí pra te dar um abraço apertado. Meus sentimentos, todo meu amor", disse Martha Medeiros. "Ela parecia ser interessantíssima e esse texto de despedida é lindo, tantos elogios à ela, uma verdadeira homenagem. Um grande beijo e luz, querida Cissa", escreveu Flavia Corrêa. "Muito amor pra você", comentou Roberta.

No último sábado, 23, Cissa já tinha anunciado a morte da irmã na rede social. Na publicação, ela recordou duas fotos em preto e branco de sua irmã e desejou força aos seus sobrinhos, PedroCarolinaBeatriz e Antonio.

"Hoje minha irmã Bali fez a passagem para sua nova vida. Que seja uma passagem cheia de luz, paz e muita força e amor para meus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. Amo vocês e sigamos juntos! Paz Bali, muita luz na sua nova vida!", escreveu Cissa na legenda da publicação. 

Homenagem ao filho

Em julho, Cissa Guimarães compartilhou uma homenagem no dia em que a morte de Rafael completou 15 anos. Em seu Instagram oficial, Cissa escreveu: "Datas. Muito simbólicas e também dolorosas. Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma, aceitação e gratidão. Acima de tudo, AMOR IMENSO, infinitude de aprendizado e luz", começou.

"Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo meu amor, 15 anos de luz que você nos traz, sempre. Feliz dia, Anjo Rafael, te agradeço", concluiu.

Leia tambémCissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho, Rafael: 'Choro sua falta'

Juliana Dracz

