Cissa Guimarães comunica morte da irmã: 'Que seja uma passagem cheia de luz'

A apresentadora Cissa Guimarães falou sobre a morte da mãe, Bali, e prestou uma homenagem especial para ela nas redes sociais

Cissa Guimarães usou as redes sociais neste domingo, 24, para dividir uma triste notícia com seus seguidores, a morte de sua irmã, Bali.

Em seu perfil oficial, a apresentadora recordou duas fotos em preto e branco de sua irmã e desejou força aos seus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio.

"Hoje minha irmã Bali fez a passagem para sua nova vida. Que seja uma passagem cheia de luz, paz e muita força e amor para meus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. Amo vocês e sigamos juntos! Paz Bali, muita luz na sua nova vida!", escreveu Cissa na legenda da publicação.

Nos comentários, os amigos e fãs deixaram mensagens de apoio. "Um beijo em você, Cissa!", disse a jornalista Michelle Loreto. "Meu abraço carinhoso pra você", comentou a apresentadora Fátima Bernardes. "Meu beijo e abraço pra você minha irmã", escreveu a atriz Heloisa Périssé. "Meus sentimentos e muita luz para sua irmã", falou uma seguidora. "Toda minha solidariedade e afeto. Que sua irmã descanse em paz e que você sinta a presença dela no amor que permanece", comentou um fã.

Recentemente, Cissa prestou uma homenagem comovente ao filho Rafael Mascarenhas, que faleceu há exatos 15 anos. Em uma publicação comovente, a artista compartilhou um vídeo em que mostra momentos ao lado do herdeiro para lembrar a data.

"Datas. Muito simbólicas e também dolorosas. Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma, aceitação e gratidão. Acima de tudo, AMOR IMENSO, infinitude de aprendizado e luz. Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo meu amor, 15 anos de luz que você nos traz, sempre. Feliz dia, Anjo Rafael, te agradeço", disse ela.

Cissa Guimarães revela visita semanal ao local de morte do filho há 15 anos

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, Rafael Mascarenhas. O caçula da artista faleceu em 2010, aos 18 anos, vítima de um atropelamento.

Em participação no programa 'Conversa com Bial', exibido no GNT, Cissa revelou que visita semanalmente o local de morte do filho para levar flores. Rafael faleceu em um túnel no Rio de Janeiro, que estava fechado para manutenção no dia do acidente, enquanto andava de skate com amigos. O jovem foi atingido por um carro que entrou no local em alta velocidade.

Ao longo da conversa com o apresentador Pedro Bial, a atriz mencionou os aprendizados que teve e segue tendo diariamente com o filho. "Eu sou uma mulher completamente diferente depois do Rafa. Ele me ensina cotidianamente a aceitação, ao respeito aos outros, a não [sentir] raiva. Eu nunca tive raiva. Eu vou no túnel e boto flores toda semana, há 15 anos. Foi um crime, uma corrupção, abandono, não prestaram socorro. Foram cinco ou seis crimes cometidos", disse Cissa Guimarães, contando que recebe carinho de outras mães que também passam pelo local.

Durante o bate-papo, a artista se emocionou ao explicar que não perdeu um filho, mas que ganhou por ter vivido com Rafael por 18 anos. "Eu não perdi nada. Só ganhei 18 anos do maior amor da minha vida junto com os meus dois outros filhos e meus netos. Eu mergulharia de cabeça tudo de novo para só para ter o Rafa os 18 anos da minha vida que eu tive ele, porque se eu não tivesse tido eu não sentiria todo esse amor que eu sinto até hoje", completou.

