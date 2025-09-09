Chrigor, ex-Exaltasamba, recebe alta hospitalar: 'Está tudo bem'

O cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, comunicou sua alta hospitalar nas redes sociais e agradeceu as orações e mensagens de carinho

Chrigor usou as redes sociais para comunicar sua alta. O cantor, ex-vocalista do grupo Exaltassamba, deixou o hospital nesta última segunda-feira, 8, após ficar em observação durante o fim de semana em uma unidade de saúde após dar um mau jeito nas costas.

"Passando aqui para agradecer as orações. Agradeço as orações de vocês, está tudo bem aqui, estou com meus cachorrinhos aqui. Na verdade, eles não fizeram nada comigo. Só tive uma distorção nas costas porque eu tinha feito uma cirurgia há dois anos e deu um resultado ruim por causa da força, eles são muito fortes... Deus abençoe vocês e podem contar com a minha oração também. Um beijo do Chrigor, já estou em casa" , disse o artista no vídeo postado no feed do Instagram.

A equipe de Chrigor também postou um comunicado falando sobre a alta hospitalar. "Informamos que o cantor Chrigor recebeu alta médica nesta segunda-feira, 8 de setembro. O paciente encontra-se em boas condições clínicas e seguirá a recuperação em casa. Chrigor agradece todas mensagens de carinho recebidas durante o período que esteve internado", diz a nota.

O cantor precisou ser hospitalizado na última quinta-feira, 4, após se machucar ao tentar separar uma briga entre seus dois cães de estimação, ambos da raça pitbull. Com isso, ele precisou cancelar as apresentações que faria nos dias dias 5 e 7 de setembro.

"Atenção, fãs e amigos! Informamos que o cantor Chrigor está hospitalizado e sob cuidados médicos. Ele recebeu um atestado de 10 dias para se dedicar a sua recuperação e saúde. Agradecemos a compreensão de todos neste momento e contamos com as energias positivas de vocês para seu rápido restabelecimento", dizia o comunicado na ocasião.

Logo após a informação sobre sua internação se tornar pública, Chrigor atualizou os fãs a respeito de seu quadro de saúde. "Estou aqui na minha recuperação. Dei um mau jeito nas minhas costas, graças aos meus queridos pit monsters. Eles foram brigar e eu tentei separar os dois. E agora estou aqui", relatou o artista. "Deu muita dor porque tinha feito uma cirurgia da hérnia de disco. Tem um ano e meio que fiz. Mas estou bem, estou me recuperando para voltar à ativa. Qualquer coisa vou avisando vocês. Muito obrigado pelo carinho e pelas orações", finalizou o cantor.

Pai de Sabrina Sato recebe alta hospitalar após passar por duas cirurgias

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 7, para dividir com o público uma boa notícia sobre seu pai, Omar Rahal. Em seu perfil oficial, a artista revelou que o patriarca da família recebeu alta hospitalar após 25 dias de internação.

A novidade foi compartilhada inicialmente por Karina Sato, irmã de Sabrina, e repostada pela apresentadora. Na postagem, as filhas do senhor Omar mostraram a mensagem carinhosa que ele recebeu da equipe médica. Além do recado, o pai da famosa também ganhou flores brancas.

"Querido senhor Omar, que alegria celebrar sua alta, depois de 25 dias de luta e superação. Sua força espiritual e mental foi tão poderosa quanto o próprio corpo", iniciou o médico. "Também foi perceptível o quanto o amor da família esteve presente e te fortaleceu. O senhor é a base que nutre e inspira todos ao redor e, ao lado de dona Kika, construiu uma família que é exemplo de união e afeto", acrescentou o profissional da saúde.

