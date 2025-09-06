Chrigor, ex-Exaltasamba, atualiza quadro de saúde após internação

O cantor Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, falou sobre seu quadro de saúde e explicou porque precisou ser internado

O cantor Chrigor, ex-vocalista do grupo Exaltasamba, precisou ser hospitalizado na última quinta-feira, 4, em São Paulo. A informação foi compartilhada com o público através das redes sociais pela equipe do cantor. Para uma recuperação completa, ele ficará 10 dias afastado dos palcos.

"Atenção, fãs e amigos! Informamos que o cantor Chrigor está hospitalizado e sob cuidados médicos. Ele recebeu um atestado de 10 dias para se dedicar a sua recuperação e saúde. Agradecemos a compreensão de todos neste momento e contamos com as energias positivas de vocês para seu rápido restabelecimento", diz o comunicado.

Logo após a informação sobre sua internação se tornar pública, Chrigor atualizou os fãs a respeito de seu quadro de saúde e informou que estava se recuperando bem. O cantor ainda explicou que precisou ser hospitalizado devido a dores nas costas.

" Estou aqui na minha recuperação. Dei um mau jeito nas minhas costas, graças aos meus queridos pit monsters. Eles foram brigar e eu tentei separar os dois. E agora estou aqui ", relatou o artista. De acordo com Chrigor, uma cirurgia de hérnia de disco realizada há pouco mais de um ano teria contribuído com o mal-estar.

" Deu muita dor porque tinha feito uma cirurgia da hérnia de disco. Tem um ano e meio que fiz. Mas estou bem, estou me recuperando para voltar à ativa. Qualquer coisa vou avisando vocês. Muito obrigado pelo carinho e pelas orações ", finalizou o cantor.

Chrigor - Foto: Reprodução / TV Globo

Chrigor fala sobre saída do Exaltasamba

A saída de Chrigor do Exaltasamba ocorreu quando ele estava fragilizado após a morte do pai e queria um tempo para descansar. A decisão, ocorrida em 2002, acabou resultando na chegada de Thiaguinho e deu novo fôlego à banda.

Em um bate-papo com a CARAS Digital em 2015, Chrigor abriu o coração ao falar sobre sua saída do grupo: "Me arrependo porque deixei passar um tempo grande, eu teria mais contato com as pessoas que estou tendo hoje. Mas foi bom para ter aprendizado. Deus tinha que trabalhar na minha vida", declarou ele, na ocasião.

"Me arrependo por ter saído, mas não me arrependo pelo que aconteceu com o Exalta, porque se eu não tivesse saído não teria acontecido. Foi bom. Às vezes é melhor que a mãe dê a criança para outra pessoa cuidar, para o bem dela. Espiritualmente eu não estava nem, meu pai tinha morrido... Eu queria ficar em casa, mas ninguém deixou. Até porque eu acho que a música faz parte da minha vida", completou Chrigor.

