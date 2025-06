César Tralli emociona ao achar fotos da infância com a falecida mãe; veja

O jornalista César Tralli conta que encontrou uma pasta com fotos de vários momentos com a mãe Edna, que morreu em um acidente aéreo em 2022

Na manhã deste domingo, 8, o jornalista César Tralli viveu um momento de nostalgia ao lado da filha, Manuella Tralli, fruto do relacionamento dele com a apresentadora Ticiane Pinheiro . Isso porque, em um vídeo ao lado da menina de cinco anos, ele mostrou as fotos que encontrou dele na infância . Sendo algumas, ao lado da mãe, Edna, que morreu em um acidente aéreo em outubro de 2022 .

"Você guarda recordações de infância? Uma surpresa maravilhosa que encontrei entre os pertences da minha mamãe: uma pasta com fotos de vários momentos de quando eu era criança. Separei algumas para mostrar pra Manu. Que momento especial. Recordar é viver!", escreveu na legenda da publicação.

E completou: "Sinto falta deste tempo em que a família fazia álbum de fotos… Hoje fica no rolo de câmera do celular, né? Bom domingo! Fique em paz".

As fotos revelam Tralli ainda bebê ao lado de familires. Edna morreu em 9 de outubro de 2022, após queda de avião de pequeno porte em Paranapanema, no interior de São Paulo.

Confira os registros no vídeo abaixo:

César Tralli relembra morte de sua amiga na adolescência

Na última quarta-feira, 4, César Tralli relembrou a morte de uma amiga em vídeo motivacional publicado em seu perfil no Instagram. No escritório em sua casa, ele pegou uma plaquinha com frase "Foca no que é bom", que ganhou de um amigo, e usou o dizer para levar seus seguidores a refletirem sobre suas vidas.

"Pensa nas coisas boas, isso me fez lembrar de uma amiga que eu tinha, eu era adolescente, minha melhor amiga na escola, a gente tinha combinado de fazer um trabalho logo depois que terminou a última aula, de se encontrar mais tarde e aí logo depois me veio a notícia de que ela tinha sido atropelada e infelizmente morreu, tinha descido do ônibus, foi atravessar a rua e um carro passou por cima dela, isso me marcou profundamente, porque a vida é bem isso, você não sabe o dia de amanhã, por isso que a gente tem que fazer o bem, respeitar as pessoas, focar naquilo que é bom", falou. Confira!

