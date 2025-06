De shorts, César Tralli é flagrado andando de bicicleta em Ipanema

Sempre elogiado por suas pernas, César Tralli é fotografado andando de bike no Rio de Janeiro e revela seus membros inferiores ao usar shorts

O apresentadora César Tralli foi fotografado na manhã desta terça-feira, 03, no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sozinho, o jornalista apareceu andando de bicicleta com facilidade na rua e chamou a atenção ao aparecer de roupa de ginástica.

Usando shorts, o comunicador global, conhecido por suas pernas saradas e já até elogiado pela cantora Alcione por conta delas, apareceu exibindo seus membros inferiores durante a aparição em público. Além da roupa fitness, César Tralli colocou óculos escuros para o passeio matinal.

Para quem não acompanhou, tempos atrás, Alcione elogiou as pernas do marido de Ticiane Pinheiro. Em entrevista no programa Conversa com Bial, ela contou que adora reparar nas pernas dos homens e confessou que gosta das pernas de Tralli.

“Eu gosto de pernas meio tortas. Tipo do Cesar Tralli. Eu gosto daquelas pernas dele. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito”, afirmou.

Ao receber o elogio da artista na época, o comunicador se pronunciou e até mandou um recado cutucando a esposa. "Bial, meu irmão, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto gosto de você. Pra honrar toda sinceridade e alto da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho. Vai te passar a perna…", brincou ele com a amada.

FOTOS: JC Pereira/ AGNEWS

Ticiane Pinheiro mostra como está matando saudade de César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro vem mostrando nos últimos dias que está acompanhando o esposo, o jornalista César Tralli, pela televisão. Com ele no lugar de William Bonner no Jornal Nacional, a loira compartilhou como está fazendo para matar a saudade do marido.

Em seus stories, nesta quinta-feira, 29, a apresentadora do Hoje Em Dia brincou ao publicar uma foto beijando a TV de casa no momento em que o amado surgiu na bancada do programa. A famosa então usou o registro para mostrar como está sentindo falta dele no apartamento onde moram em São Paulo. Veja mais aqui!