César Tralli relembra morte de sua amiga na adolescência: 'Me marcou'

Em vídeo reflexivo, apresentador César Tralli relembra morte repentina de sua melhor amiga da adolescência e comove com relato; veja

O apresentador César Tralli compartilhou um vídeo motivacional com reflexão nesta quarta-feira, 04, em sua rede social. Em seu escritório de casa, o comunicador pegou uma plaquinha com frase que ganhou de um amigo e usou o dizer para levar seus seguidores a refletirem sobre suas vidas.

"Foca no que é bom" diz a plaquinha usada pelo esposo de Ticiane Pinheiro para falar para os internautas darem atenção para as coisas positivas, pois, a vida pode surpreender. Para isso, ele relembrou a morte de sua melhor amiga na adolescência.

"Pensa nas coisas boas, isso me fez lembrar de uma amiga que eu tinha, eu era adolescente, minha melhor amiga na escola, a gente tinha combinado de fazer um trabalho logo depois que terminou a última aula, de se encontrar mais tarde e aí logo depois me veio a notícia de que ela tinha sido atropelada e infelizmente morreu, tinha descido do ônibus, foi atravessar a rua e um carro passou por cima dela, isso me marcou profundamente, porque a vida é bem isso, você não sabe o dia de amanhã, por isso que a gente tem que fazer o bem, respeitar as pessoas, focar naquilo que é bom", falou ele.

Ainda nesta terça-feira, 03, César Tralli foi flagrado com suas tão faladas pernas à mostra durante um passeio de bicicleta no Rio de Janeiro. O jornalista estava por lá para cobrir William Bonner no Jornal Nacional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Mesmo surpreendendo Ticiane Pinheiro com seu jeito romântico, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação em sua participação no podcast PodDelas.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebe. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.