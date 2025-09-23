Cauã Reymond posa com Debora Bloch e faz alerta sobre Vale Tudo: ‘Vai pegar fogo’

O ator Cauã Reymond agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto com Debora Bloch nos bastidores das gravações da novela das nove

Cauã Reymond agitou as redes sociais nesta terça-feira, 23, ao compartilhar uma foto ao lado de Debora Bloch. Os dois estão no ar na novela Vale Tudo, da Globo, interpretando os personagens César e Odete.

No clique postado no feed do Instagram, os dois aparecem abraçados nos bastidores do folhetim das nove. O ator aproveitou para deixar os fãs curiosos sobre as novidades da trama. “Os sorrisos de quem estão lendo os roteiros e já sabem muitas novidades que vem por aí. #ValeTudo vai pegar fogo”, avisou Reymond na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios dos internautas. “Melhor casal da novela”, disse uma seguidora. “A melhor química dos últimos tempos”, escreveu outra. “Lindos e talentosos”, afirmou uma fã. “Que casal é esse. Estão dando show na novela”, falou mais uma. “A química de milhões”, comentou uma admiradora.

Vale lembrar que um dos momentos mais aguardados do remake de Vale Tudo já tem data para acontecer. O assassinato de Odete Roitman está previsto para ir ao ar no dia 6 de outubro, e a morte da vilã promete movimentar a reta final da novela das nove. Assim como aconteceu na primeira versão, o crime dará início ao famoso “quem matou?”, com uma lista de suspeitos que promete deixar o público na ponta da cadeira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Debora Bloch comove com declaração para o pai

A atriz Debora Bloch emocionou ao fazer uma declaração para o pai, o ator Jonas Bloch. Durante a participação dele no programa Sem Censura, na TV Brasil, nesta quinta-feira, 4, a intérprete de Odete Roitman, do remake de Vale Tudo, falou sobre a importância o veterano em sua vida e carreira. Fazendo sucesso no papel da vilã, ela mostrou seu lado família e carinhoso.

“Eu acho que tudo o que eu sou hoje foi por influência dele. Não só a atriz que sou hoje, por ele ter me levado ao teatro desde pequena, e isso influenciou totalmente minha escolha. Como eu aprendi muito assistindo ao meu pai, assistindo ele ensaiar, vendo como a relação dele com o trabalho é apaixonada, de acreditar que o trabalho dele pode ser útil e transformar as pessoas. Eu fui educada, eu e minha irmã, com muito afeto e muita liberdade. E eu aprendi, com meu pai também, a ter uma consciência política, a me importar com o bem-estar coletivo, da importância da justiça social, da democracia, da liberdade. Acho que o ser que me tornei hoje foi por influência dele e isso não tem preço. Te amo, pai”, disse ela. Veja!

Leia também: Cauã Reymond abre o jogo sobre relação com a ex, Grazi Massafera: ‘A gente…’