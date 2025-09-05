CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Debora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
Atualidades / Família!

Debora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'

Filha do ator Jonas Bloch, Debora Bloch comove ao fazer homenagem para o pai, apontando a influência dele em sua carreira

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 08h51 - Atualizado às 09h43

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Debora Bloch come com homenagem para Jonas Bloch
Debora Bloch come com homenagem para Jonas Bloch - Reprodução/TV Brasil

A atriz Debora Bloch emocionou ao fazer uma declaração para o pai, o ator Jonas Bloch. Durante a participação dele no programa Sem Censura, na TV Brasil, nesta quinta-feira, 4, a intérprete de Odete Roitman, do remake de Vale Tudo, falou sobre a importância o veterano em sua vida e carreira.

Fazendo sucesso no papel da vilã, ela mostrou seu lado família e carinhoso. "Eu acho que tudo o que eu sou hoje foi por influência dele. Não só a atriz que sou hoje, por ele ter me levado ao teatro desde pequena, e isso influenciou totalmente minha escolha. Como eu aprendi muito assistindo ao meu pai, assistindo ele ensaiar, vendo como a relação dele com o trabalho é apaixonada, de acreditar que o trabalho dele pode ser útil e transformar as pessoas", disse.

"Eu fui educada, eu e minha irmã, com muito afeto e muita liberdade. E eu aprendi, com meu pai também, a ter uma consciência política, a me importar com o bem-estar coletivo, da importância da justiça social, da democracia, da liberdade. Acho que o ser que me tornei hoje foi por influência dele e isso não tem preço. Te amo, pai", acrescentou, deixando o pai bastante emocionado e com vontade de chorar.

Vale lembrar que Jonas Bloch está longe das telinhas desde sua participação em 'Elas por Elas', exibida em 2024. Dono de uma longa carreira de sucesso, o ator esteve em novelas da Globo como 'Pai Herói' (1979), 'Mulheres de Areia' (1993), e 'Novo Mundo' (2017).

Veja a declaração de Debora Bloch para Jonas Bloch:

Debora Bloch relembra momento de quando morava com o pai, Jonas Bloch

A atriz Debora Bloch relembrou uma lembrança especial ao lado do pai, o também ator Jonas Bloch. Recentemente, em uma quinta-feira, dia de tbt na rede social, a intérprete de Odete Rotiman, do remake de Vale Tudo, compartilhou o clique e encantou os internautas ao viajar no tempo.

No clique, a artista apareceu colocando comida no prato do pai na casa onde moravam. A famosa então contou que na época ainda residia no mesmo lar que Jonas Bloch.

"A filha servindo arroz e feijão pro pai… quando eu ainda morava com ele", relembrou a artista. Nos comentários, os internautas reagiram. "Que fotografia maravilhosa", admiraram pai e filha. "Odete servindo um feijão pro pai... Odete era humilde gente", brincaram com a personagem atual da atriz. Veja a lembrança aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Debora Blochjonas blochpai debora bloch

Leia também

Amor!

Filha de Ana Maria Braga faz reflexão - Reprodução/Instagram

Filha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'

Fofura!

Zé Felipe mostra momento com os filhos - Reprodução/Instagram

Com Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos

Família

Nanci Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’

canonização

Carlo Acutis - Foto: Site Carlo Acutis

Quem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?

ROMANCE

Margareth Serrão e Danilo Nascimento - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia exibe momento com o namorado: 'Bom de cama ele'

Finanças

Jakelyne Oliveira e Mariano - Foto: Reprodução/Instagram

Jakelyne Oliveira confessa sobre vida financeira após casamento com Mariano: 'Cada um'

Últimas notícias

Rei Charles III e príncipe HarryAs 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
Filha de Ana Maria Braga faz reflexãoFilha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'
Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do péRegina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método FullgraftingTiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
Zé Felipe mostra momento com os filhosCom Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos
Debora Bloch come com homenagem para Jonas BlochDebora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
Nanci GilFilha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
Carlo AcutisQuem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
Renata Salatini tem trajetória de sucesso no agroDe sonho adiado a realização plena: Renata Salatini rompe barreiras no agro e tem trajetória inspiradora
Gigi Grigio, Ademara, Bia Ben, Solano, Mari Gonzalez, Torloni e Marcela Fetter aos pés da SamaúmaDia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade