Debora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'

Filha do ator Jonas Bloch, Debora Bloch comove ao fazer homenagem para o pai, apontando a influência dele em sua carreira

A atriz Debora Bloch emocionou ao fazer uma declaração para o pai, o ator Jonas Bloch. Durante a participação dele no programa Sem Censura, na TV Brasil, nesta quinta-feira, 4, a intérprete de Odete Roitman, do remake de Vale Tudo, falou sobre a importância o veterano em sua vida e carreira.

Fazendo sucesso no papel da vilã, ela mostrou seu lado família e carinhoso. "Eu acho que tudo o que eu sou hoje foi por influência dele. Não só a atriz que sou hoje, por ele ter me levado ao teatro desde pequena, e isso influenciou totalmente minha escolha. Como eu aprendi muito assistindo ao meu pai, assistindo ele ensaiar, vendo como a relação dele com o trabalho é apaixonada, de acreditar que o trabalho dele pode ser útil e transformar as pessoas", disse.

"Eu fui educada, eu e minha irmã, com muito afeto e muita liberdade. E eu aprendi, com meu pai também, a ter uma consciência política, a me importar com o bem-estar coletivo, da importância da justiça social, da democracia, da liberdade. Acho que o ser que me tornei hoje foi por influência dele e isso não tem preço. Te amo, pai", acrescentou, deixando o pai bastante emocionado e com vontade de chorar.

Vale lembrar que Jonas Bloch está longe das telinhas desde sua participação em 'Elas por Elas', exibida em 2024. Dono de uma longa carreira de sucesso, o ator esteve em novelas da Globo como 'Pai Herói' (1979), 'Mulheres de Areia' (1993), e 'Novo Mundo' (2017).

Debora Bloch relembra momento de quando morava com o pai, Jonas Bloch

A atriz Debora Bloch relembrou uma lembrança especial ao lado do pai, o também ator Jonas Bloch. Recentemente, em uma quinta-feira, dia de tbt na rede social, a intérprete de Odete Rotiman, do remake de Vale Tudo, compartilhou o clique e encantou os internautas ao viajar no tempo.

No clique, a artista apareceu colocando comida no prato do pai na casa onde moravam. A famosa então contou que na época ainda residia no mesmo lar que Jonas Bloch.

"A filha servindo arroz e feijão pro pai… quando eu ainda morava com ele", relembrou a artista. Nos comentários, os internautas reagiram. "Que fotografia maravilhosa", admiraram pai e filha. "Odete servindo um feijão pro pai... Odete era humilde gente", brincaram com a personagem atual da atriz.