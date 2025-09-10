Reta final: saiba quando Odete Roitman morre em 'Vale Tudo'

Odete Roitman morre em 'Vale Tudo' e o momento tão esperado da novela está prestes de ir ao ar nas próximas semanas; saiba quando

Um dos momentos mais aguardados do remake de Vale Tudo finalmente tem data para acontecer. O assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) está previsto para ir ao ar no dia 6 de outubro , e a morte da vilã promete movimentar a reta final da novela das nove. Assim como aconteceu na primeira versão, o crime dará início ao famoso "quem matou?", com uma lista de suspeitos que promete deixar o público na ponta da cadeira. A notícia, conforme o site Portal Leo Dias, é tão importante que a festa de lançamento da próxima novela das nove foi até adiada para que o capítulo especial do remake não fosse prejudicado.

O mistério da morte de Odete Roitman é um dos maiores legados da teledramaturgia brasileira. Na versão original, exibida em 1988, a vilã Beatriz Segall (1926-2018) foi assassinada por Leila (Cassia Kis), que, por engano, tentou matar Maria de Fátima (Gloria Pires). A revelação do assassino foi um dos momentos mais chocantes da história da televisão brasileira, e a sua repetição no remake é um dos pontos mais aguardados pelos fãs.

A nova versão e os principais suspeitos

A autora Manuela Dias já havia adiantado, antes mesmo da estreia da adaptação, sua intenção de mudar a identidade do assassino. Com isso, a lista de suspeitos só cresce, e o público terá que esperar até o último capítulo para descobrir o verdadeiro culpado. Entre os principais nomes estão Marco Aurélio (Alexandre Nero), Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Freitas (Luis Lobianco), César (Cauã Reymond), Raquel (Taís Araujo), Ivan (Renato Góes) e até Poliana (Matheus Nachtergaele) .

A trama, que já é cheia de surpresas, promete mais reviravoltas nos próximos capítulos. A morte de Odete Roitman será o ponto de virada da novela, e a busca pelo assassino será o fio condutor da reta final. O público poderá esperar por cenas de tirar o fôlego, com investigações, intrigas e muita emoção.

O segredo guardado a sete chaves

Assim como aconteceu na primeira versão da novela, a Globo está tomando todas as precauções para que a identidade do assassino não vaze antes da hora. Na época, os autores Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004) escreveram cinco versões do final, com culpados diferentes, para confundir a imprensa e o público. A cena da morte de Odete foi gravada poucas horas antes de o capítulo ir ao ar, e nem mesmo o elenco sabia o que de fato aconteceria.

A estratégia da Globo é a mesma para o remake. A emissora está gravando várias versões da cena, com diferentes atores como possíveis assassinos, para manter o suspense até o último capítulo. O público, que já está acostumado com a tática, tem feito suas apostas nas redes sociais, o que só aumenta a expectativa e a curiosidade.

A icônica cena da morte de Odete

A nova versão da morte de Odete, com a mudança do assassino, mantém a essência da cena original, mas com uma nova motivação e novos personagens. A vilã continua sendo o alvo errado do assassino, o que torna a trama ainda mais intrigante. A morte por engano é um dos elementos mais interessantes do mistério, pois adiciona um toque de ironia e drama à história.

