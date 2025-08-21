CARAS Brasil
  Cauã Reymond diz que não se acha gato e revela timidez: 'Não me acho'
Atualidades / Eita!

Cauã Reymond diz que não se acha gato e revela timidez: 'Não me acho'

Galã de novela, Cauã Reymond diz que nem sempre se achou bonito e revela que na verdade é tímido, principalmente na hora de paquerar

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 14h02

Cauã Reymond diz que não se acha bonito
Cauã Reymond diz que não se acha bonito - Reprodução/Instagram

Um dos galãs mais cobiçados da televisão atualmente, o ator Cauã Reymond surpreendeu ao falar que não se acha tão gato como o público o considera. Ao participar do programa de Tata Werneck, o artista global contou que nem sempre se achou bonito e que é bastante tímido.

"Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, percebi que as pessoas me viam nesse lugar. Mas comecei a me achar assim mais a partir dos 35. E hoje gosto muito de como estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que me curtia quando tinha 30 anos" , revelou.

Em seguida, ele comentou como fez para "superar a situação": "Cara, análise. Tive uma infância - a primeira infância - com muitos acontecimentos, digamos assim, difíceis". Durante o bate-papo, o famoso chegou a emocionar ao falar sobre a mãe, que tinha HIV e foi adotada, ter morrido por conta de um câncer.

Em outro momento, o ator falou sobre ter seu lado mais discreto e até ter vergonha na hora de paquerar. "Eu sou tímido, mas eu sei que eu sou uma pessoa jurídica que eu aprendi ao longo desses anos todosa me soltar, relaxar, a entrar na brincadeira, mas, eu, quando falo alguma coisa séria assim, numa paquera, uma coisa assim, a minha timidez bate. Bate toda a insegurança", relatou.

Ainda durante sua participação no Lady Night,Cauã Reymond surpreendeu ao contar que deseja se afastar das novelas após o fim de Vale Tudo.

Outro momento marcante dele no programa de Tata Werneck foi o beijo técnico que eles deram. “Meu marido pega as mais gatas das novelas e eu não posso dar um beijo técnico num brother?”, brincou a humorista.

Cauã Reymond revela que sofreu bullying por a mãe ter tido HIV

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu.

"Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha vó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física e a minha tia, que também foi adotada também, era esquizofrênica, eu sofria muito bullying na rua, porque meu pai morava em Santa Catarina então não tinha ali uma figurina masculina e eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias", disse ele. Saiba mais aqui!

