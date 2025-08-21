Cauã Reymond emociona ao falar sobre a mãe falecida: 'Câncer desgraçado'

Ao falar sobre a mãe falecida, que morreu de câncer, era adotada e tinha HIV, Cauã Reymond emociona ao relembrar história dela com sua filha e de Grazi

O ator Cauã Reymond emocionou ao falar novamente sobre a mãe, Denise Marques, em uma entrevista. Ao participar do programa de Tata Werneck, o galã comentou sobre ter perdido a mãe para o câncer de ovário, em 2019.

Em recente aparição no Altas Horas, o famoso já havia falado sobre Denise ter sido adotada e ter tido HIV. Por conta disso, o global, que hoje faz o maior sucesso, sofreu bullying durante a infância. No Lady Night, ele recordou outro aspecto emocionante envolvendo sua mãe e sua filha com Grazi Massafera, a jovem Sofia.

"Minha mãe foi adotada e minha mãe viveu um câncer desgraçado e foi muito difícil. Eu e meu irmão seguramos essa onda, meu irmão segurou uma onda inacreditável, mas a minha mãe quando encontrava a minha filha, o sonho dela era adotar uma menina, porque a minha mãe não conseguiu ter uma infância legal, porque a minha avó adotou a minha mãe sem pai. Minha avó não foi uma mãe tão legal com a minha mãe, eu presenciei isso e minha mãe teve uma vida muito, muito, muito difícil, fez escolhas muito erradas, porque a vida às vezes te fornece possibilidades e eu sou muito grato, porque eu tenho a sensação que minha vida poderia estar muito diferente do que está", comentou.

"A gente só aprende errando e eu fico muito triste que a minha mãe foi embora não querendo ir embora, muito jovem e, mas, quando ela estava com a minha filha, o mundo parava, tanto que no final da vida dela, ela pegava o dinheiro que eu dava e ela escreveu alguns livros dedicados a minha filha. Então, a minha filha representava não só o lugar da neta, mas também o lugar de como ela gostaria de ter cuidado ou ter sido cuidada como uma menina", disse emocionado sobre a mãe ter falecido aos 55 anos.

Cauã Reymond revela que sofreu bullying por a mãe ter tido HIV

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu.