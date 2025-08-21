CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Cauã Reymond surpreende ao falar sobre não fazer mais novelas: 'Bons anos'
Atualidades / Eita!

Cauã Reymond surpreende ao falar sobre não fazer mais novelas: 'Bons anos'

Vai se aposentar? Cauã Reymond surpreende ao revelar que pretende se afastar das novelas após terminar seu papel em Vale Tudo

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 12h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Cauã Reymond surpreende ao falar sobre 'aposentadoria'
Cauã Reymond surpreende ao falar sobre 'aposentadoria' - Reprodução/Instagram

O ator Cauã Reymond revelou que pretende ficar um bom tempo sem fazer novelas. Ao participar do programa de Tata Werneck, o galã compartilhou o que deseja fazer após o fim de Vale Tudo, trama das nove na qual interpreta César Ribeiro. 

O famoso então surpreendeu ao falar sobre um afastamento. “Interessante essa pergunta porque ela para mim é séria. Eu acho que depois de ‘Vale Tudo’ eu vou dar uma aposentada de novelas. Sério. Tô flertando com isso, de talvez dar uma parada durante uns bons anos assim”, declarou.

Ainda durante sua participação no Lady Night, Cauã Reymond emocionou ao falar sobre a mãe falecida. Denise Marques morreu após não resistir a um câncer de ovário. Aos 55 anos, ela partiu em 2019. "Minha mãe foi adotada e minha mãe viveu um câncer desgraçado e foi muito difícil. Eu e meu irmão seguramos essa onda, meu irmão segurou uma onda inacreditável...", e falou mais sobre a situação.

Outro momento marcante dele no programa de Tata Werneck foi o beijo técnico que eles deram. “Meu marido pega as mais gatas das novelas e eu não posso dar um beijo técnico num brother?”, brincou a humorista.

Cauã Reymond revela que sofreu bullying por a mãe ter tido HIV

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu.

"Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha vó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física e a minha tia, que também foi adotada também, era esquizofrênica, eu sofria muito bullying na rua, porque meu pai morava em Santa Catarina então não tinha ali uma figurina masculina e eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias", disse ele. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudocauã reymond
Cauã Reymond Cauã Reymond  

Leia também

SAUDADE

Preta Gil e Flor Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Sobrinha de Preta Gil exibe print de conversa especial com a cantora: 'Aqui sempre'

Luto!

Nadja Haddad e a mãe - Foto: Reprodução / Instagram; @babyboomfotoevideo

Nadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'

Família

Cissa Guimarães - Foto: Reprodução/Instagram

Cissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'

Família

Gisele Bündchen - Foto: Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja

Comovente

Cauã Reymond emociona ao falar sobre a mãe - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond emociona ao falar sobre a mãe falecida: 'Câncer desgraçado'

Família

Amigo de Zezé e Graciele é padrinho de Clara - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News / Reprodução / Instagram

Batizado da filha de Zezé Di Camargo e Graciele: conheça o padrinho de Clara

Últimas notícias

Maíra CardiGrávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'
Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, revelou epilepsia; saiba tudoMédico alerta sobre doença de filha de Renato Gaúcho: 'Condição neurológica'
Renata Banhara compartilha que irá seguir dieta especializada após diagnóstico de doençaRenata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'
Heloisa PerisséFilha caçula de Heloisa Perissé decide mudar de país
Nadja Haddad e a mãeNadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'
Afonso desmascara Fátima com CésarVale Tudo: Saiba como Afonso desmascara Fátima e a flagra com César
Cissa GuimarãesCissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'
Veja os dez melhores destinos internacionais para conhecer em 202510 destinos internacionais imperdíveis para explorar em 2025
Barbara PalvinBarbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'
Gisele BündchenGisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade