Cauã Reymond surpreende ao falar sobre não fazer mais novelas: 'Bons anos'

Vai se aposentar? Cauã Reymond surpreende ao revelar que pretende se afastar das novelas após terminar seu papel em Vale Tudo

O ator Cauã Reymond revelou que pretende ficar um bom tempo sem fazer novelas. Ao participar do programa de Tata Werneck, o galã compartilhou o que deseja fazer após o fim de Vale Tudo, trama das nove na qual interpreta César Ribeiro.

O famoso então surpreendeu ao falar sobre um afastamento. “Interessante essa pergunta porque ela para mim é séria. Eu acho que depois de ‘Vale Tudo’ eu vou dar uma aposentada de novelas. Sério. Tô flertando com isso, de talvez dar uma parada durante uns bons anos assim”, declarou.

Ainda durante sua participação no Lady Night, Cauã Reymond emocionou ao falar sobre a mãe falecida. Denise Marques morreu após não resistir a um câncer de ovário. Aos 55 anos, ela partiu em 2019. "Minha mãe foi adotada e minha mãe viveu um câncer desgraçado e foi muito difícil. Eu e meu irmão seguramos essa onda, meu irmão segurou uma onda inacreditável...", e falou mais sobre a situação.

Outro momento marcante dele no programa de Tata Werneck foi o beijo técnico que eles deram. “Meu marido pega as mais gatas das novelas e eu não posso dar um beijo técnico num brother?”, brincou a humorista.

Cauã Reymond revela que sofreu bullying por a mãe ter tido HIV

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.

O intérprete de César, de Vale Tudo, revelou que sofreu bullying quando criança por não ter tido uma "família convencional". Cauã Reymond então contou que a mãe falecida era portadora de HIV e que era adotada. Além dela, sua avó adotou a tia dele, estaque tinha esquizofrenia. Seu pai morava longe e foi assim que ele cresceu.